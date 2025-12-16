Martha Higareda estuvo al borde de la muerte después del nacimiento de sus hijas en noviembre de 2025.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Jesús y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”. Martha Higareda

La actriz de 42 años de edad fue diagnosticada con preeclampsia, una condición grave del embarazo que aumenta la presión arterial y genera daño en órganos.

Martha Higareda y las complicaciones que sufrió durante y después del parto

Martha Higareda compartió con sus seguidores de Instagram los momentos desgarradores que tuvo que vivir desde sus primeras horas de maternidad.

Fue casi a un mes del nacimiento de sus hijas gemelas que la actriz ha comenzado a compartir detalles de lo que fue este proceso para ella y su esposo Lewis Howes.

Lewis Howes y Martha Higareda. (Agencia México)

En un primer punto Martha Higareda confesó que una de sus hijas tuvo que permanecer durante un tiempo en cuidados intensivos.

De acuerdo con la actriz, fue justo después de que la dieran de alta y volviera a casa con las recién nacidas cuando empezaron las complicaciones para ella.

Momento en el que el relato cobró más crudeza cuando, palabra por palabra, Martha Higareda escribió haber estado “entre la vida y la muerte”.

Un día, cuenta, su esposo tuvo que llevarla a urgencias debido a que su presión arterial llegó a 215, siendo que los doctores pasaron alrededor de seis horas tratando de estabilizarla.

Martha Higareda reveló que por esta misma condición es que ha tenido que regresar a urgencias en dos ocasiones más.

¿Qué es la preeclampsia? Esta es la condición que afectó a Martha Higareda

La preeclampsia es una condición que suele presentarse después de la semana 20 de gestación.

Como en el caso de Martha Higareda, también puede surgir tras dar a luz, a lo que se le conoce como preeclampsia post-parto.

Entre los síntomas comunes se encuentra la hinchazón de manos, pies o cara, así como dolor de cabeza, problemas visuales y dolor en la parte derecha del abdomen.

El signo de alarma más preocupante de la preeclampsia es el aumento de la presión arterial, siendo que en el caso de la actriz llegó a 215.

Lo normal en una mujer que acaba de dar a luz debe ser inferior a 120 sobre 80, mientras que ya es motivo de cuidado cuando pasa los 140 sobre 90.

Médicos recomiendan llevar un control estricto en las mujeres que presentaron preeclampsia antes o después del parto para prevenir nuevas complicaciones.