Martha Higareda reveló los sueños y visiones que tuvo antes y después de dar a luz a sus hijas gemelas el pasado 18 de noviembre de 2025:

“Lo siguiente que ocurrió es que yo vi dos caminos. Así, dos caminos. Del lado izquierdo era Lewis criando a nuestros bebés solo. Mi mamá estaba devastada, había un funeral, o sea, todo lo que pasaba, o sea, como el efecto dominó de esa situación”. Martha Higareda

La actriz sorprendió por el impacto de esta experiencia espiritual límite que la hizo tomar una decisión entre la vida o la muerte.

Martha Higareda vio su propio funeral y a su esposo viudo

En sus revelaciones, Martha Higareda dijo haber tenido un sueño tres semanas antes del nacimiento de sus hijas.

De aucerdo con la actriz, estaba entrando a un hospital acompañada de su esposo Lewis Howes, a quien le pedía que cuidara de las bebés y que les diera una buena vida.

Martha Higareda mostró su baby bump (@marthahigareda / Instagram)

Martha Higareda relata que en el sueño ella iba recostada sobre una camilla y que estaba en estado grave, pero sin saber los motivos.

Tras dar a luz, la actriz ahora interpreta este sueño como uno premonitorio que trataba de advertirle lo que vendría después.

Y es que, por lo que reveló con anterioridad, fue diagnosticada con preeclampsia posparto. Siendo esta situación la que la llevó al borde de la muerte.

Martha Higareda se quiebra al narrar la experiencia de su funeral

Las complicaciones por la preeclampsia llevaron a Martha Higareda directo a urgencias, donde vivió la experiencia que la hizo elegir entre dos caminos.

Durante este episodio crítico tras el parto la actriz dijo haber visto dos caminos diferentes, siendo el del lado izquierdo donde pudo ver lo que pasaría si ella moría.

Lo más impactante de este recuerdo fue cuando dijo haber visto un funeral y a su madre devastada mientras su esposo creaba solo a sus hijas.

Del lado derecho, Martha Higareda visualizó un mundo en el que podía hacer su vida a lado de Lewis Howes criando juntos a sus hijas:

“Yo supe que tenía que tomar una decisión en ese momento. [...] Y en ese momento yo decidí el camino del lado derecho y tra vez sentí que pesaba”. Martha Higareda

Recientemente la actriz regresó a su podcast De todo un mucho, espacio en el que ha contado sus experiencias cercanas a la muerte tras el nacimiento de sus hijas.