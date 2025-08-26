Martha Higareda -de 42 años de edad- y su esposo Lewis Howes van a tener gemelos y dieron detalles del embarazo.

Pero, lo más sorprendente fue que Martha Higareda aseguró que fue Lewis Howes -de 42 años de edad- quien tuvo la “visión” de que tendría hijos gemelos.

Martha Higareda y la “visión” de Lewis Howes por su embarazo de gemelos

En la edición del 25 de agosto de la revista Caras, Martha Higareda y Lewis Howes revelaron las buenas nuevas de su embarazo.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, dijo la actriz mexicana.

Martha Higareda mostró su baby bump (@marthahigareda / Instagram)

La notica ha sido motivo de júbilo entre los fans de Martha Higareda y Lewis Howes.

Siendo este último quien, de acuerdo con la actriz mexicana, le dijo en una cita que se veía teniendo gemelos en el futuro.

Estas palabras adquirieron una fuerte carga emocional cuando el doctor le dio a la pareja de esposos la noticia de que estaban en espera de gemelos.

Momento en el que Lewis Howes le dijo a Martha Higareda: “Esa era la visión que tenía”.

Martha Higareda y Lewis Howes. (Agencia México)

Martha Higareda tiene un embarazo de alto riesgo y los gemelos nacerán por cesárea

En medio de las buenas noticias, hubo una que fue motivo de preocupación, pues Martha Higareda también reveló tener un embarazo de alto riesgo.

La actriz compartió lo que les dijo el doctor a ella y a Lewis Howes. Y es que lo más prudente era esperar a que “todo estuviera bien”.

Esto debido a que un embarazo doble conlleva múltiples complicaciones, por lo que recomendó no decir nada de los gemelos.

Pasado el tiempo, el doctor de la pareja les aseguró que todo venía bien con el embarazo, por lo que dieron la noticia.

La cesárea de Martha Higareda está programada para mediados de octubre.

Se llevará a cabo este procedimiento debido a que no puede tener un parto natural después de la cirugía para retirarle miomas uterinos .