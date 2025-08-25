La familia de Martha Higareda y Lewis Howes no será de tres sino de cuatro integrantes.

A través de la revista Caras, Martha Higareda informa estar en la espera de gemelos, fruto de su relación con Lewis Howes.

”Doble bendición”: Martha Higareda va a ser mamá de gemelos con Lewis Howes

Desde su hogar en Los Ángeles, Martha Higareda y su esposo Lewis Howes se dicen emocionados por esta “doble bendición”.

Martha Higareda y Lewis Howes tendrán gemelos tal y como el empresario se lo dijo a la actriz cuando ella le preguntó si se veía casado y con hijos.

Extrañamente, Lewis Howes le dijo a Martha Higareda, ambos de 42 años, que se convertirían en “papás de gemelos”; su visión se cumplió.

¿Cuándo nacerán los gemelos de Martha Higareda y Lewis Howes?

Los gemelos de Martha Higareda y Lewis Howes nacerán a mediados de octubre de este 2025. Su nacimiento será por cesárea, la cual ya está programada, reveló la actriz.

Por ello, Martha Higareda y Lewis Howes están preparando el baby shower, pero sobre todo, están comprando las cosas que necesitarán sus bebés.

Tienen lista la cuna, ropa y gran parte de su cuarto aunque aún les hace falta accesorios que están por llegar.

Lewis Howes y Martha Higareda. (Agencia México)

¿Cómo vive el embarazo Martha Higareda?

Martha Higareda tenía miedo de que su embarazo no se concretará porque ya pasa de los 40 años; sin embargo, su médico habló con ella y Lewis Howes ha procurado que se sienta segura y protegida.

Aún así, Martha Figueroa buscó a su amiga Claudia Álvarez, de 43 años, para pedirle consejos ya que la también actriz es madre de gemelos.

Mientras se prepara para su maternidad, la protagonista de “No manches Frida” combate con el cansancio, el cual la obliga a dormir por las tardes.

Por las mañanas, aprovecha la energía de su cuerpo para disfrutar su embarazo junto a su esposo, quien le da masajes en la espalda.

Pero también le soba la pancita e incluso le habla a los bebés para que conozcan su voz.