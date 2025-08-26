Martha Higareda -de 42 años de edad- compartió el video de cómo se enteró que tendría gemelos.

“Nuestra pequeña familia de dos se convierte en una familia de 4”, escribió Martha Higareda en la descripción de Instagram.

¿Cómo se enteró Martha Higareda de que tendría gemelos?

A través de su cuenta oficial en Instagram, Martha Higareda compartió el video cómo se enteró de que tendría gemelos.

Martha Higareda asistió a su primer ultrasonido acompañada de su mamá y esposo, Lewis Howes, de 42 años de edad.

De acuerdo con la actriz, la noticia de sus gemelos fue un regalo que no se veía venir y por el cual se dijo agradecida.

La pareja escuchó emocionada el latido del corazón de los dos bebés en camino , quienes se estaban desarrollando de manera adecuada.

Hasta el momento, se desconocen los meses de embarazo que tiene Martha Higareda; sin embargo, se estima que está en su segundo trimestre.

Algunos detalles para deducir esta información fueron el estado de su ombligo y su vientre.

Sobre el género de sus dos bebés, la famosa tampoco ha dado muchos detalles más que junto a su esposo se encuentra en la búsqueda de nombres.

En cuanto a la fecha de nacimiento de los bebés de Martha Higareda, se espera que sea en octubre de 2025.

Martha Higareda y Lewis Howes (Agencia México)

El embarazo de Martha Higareda sería de alto riesgo

A pesar de que Martha Higareda no ha compartido muchos detalles de su embarazo, sí reveló a Caras que se consideraba de alto riesgo por múltiples factores.

Principalmente, Martha Higareda señaló que un embarazo múltiple incrementa las complicaciones en el parto.

Y algo que la actriz tuvo que admitir que la asustó fue su edad, pues a pesar de ser una mujer saludable, ya entra en otros índices.

Sobre sus miedos, Martha Higareda dijo haber esperado lo mejor del proceso, decidida a llevarlo a su manera.