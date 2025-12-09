El pasado 18 de noviembre, Martha Higareda -de 42 años de edad- dio a luz a sus hijas gemelas, iniciando una familia con su esposo Lewis Howes.

Ahora, la actriz de Amarte Duele está enfocada en el cuidado de su pequeñas, motivo por el que les dedicó una poderosa oración que incluso recomendó a sus seguidores en redes.

“Si rezas esta oración tres veces y agradeces y pides por lo que tu corazón más desea [...] Y lo haces con el corazón abierto y las palmas de las manos extendidas hacia arriba. Veras los milagros que se te concederán”. Martha Higareda

Martha Higareda recomienda una oración para rezar por la familia

Por medio de su cuenta de Instagram fue que Martha Higareda compartió una foto de sus hijas gemelas con Lewis Howes.

Y es que la actriz encomendó a su familia durante la “hora de gracia” con el salmo 51 que, según la creencia, la Virgen María pidió que le dedicaran esta hora a cambio de gracia y favores espirituales.

¿Qué es “la hora de la gracia”? Martha Higareda recomendó rezar el salmo 51

No es gratuito que Martha Higareda haya recomendado el salmo 51 como oración para su nueva familia tras el nacimiento de sus hijas.

Y es que el 8 de diciembre es una fecha de gran devoción para la Iglesia Católica gracias a la celebración de la Inmaculada Concepción.

Es en este día que entre 12:00 p.m. y 1:00 p.m. se sugiere rezar el salmo 51 un total de tres veces, justo como lo recomendó la actriz.

Entre las intenciones que se pueden pedir son gracias espirituales y físicas para uno mismo, la familia, la pareja o los amigos.