¿Qué significa el mes de agosto para las swifties? Está relacionado directamente con la canción de August de Taylor Swift de 35 años de edad; acá el significado que revela su letra en español.

Hoy es 1 de agosto, lo cual significa una cosa para las swifties: es momento de reproducir August, la canción de Taylor Swift, tantas veces como se pueda pero ¿por qué?

Este es el significado del mes de agosto para las fans de Taylor Swift que se relaciona a su canción August

Ha comenzado el mes de agosto 2025 y con ello, las reproducciones de August de Taylor Swift van a la alza.

Los swifties recuerdan la canción August en el mes de agosto al ser una de las más populares de Taylor Swift que fue incluida en su disco Folklore de 2020, permitiéndose ser emocionales, vulnerables y melancólicas.

Pues las swifties le han dado al mes de agosto un significado especial y emocional, a la vez de nostálgico al recordar aquellos “amores de verano”, imposibles, no correspondidos o que no pudieron ser.

Los fans de Taylor Swift le han dado al mes de agosto un significado relacionado con la canción August con sensaciones como:

Esperanza ingenua

Vivir algo bonito pero que no dura

Sentirse como “la otra”

Recordar esos sentimientos con dolor

Muchos de los swifties se han identificado con la chica de la que habla en August, es decir la que ama a alguien pero no termina siendo elegida; agosto es un mes en donde se recuerda el haber sentido algo bonito aunque no haya durado.

Pues tal y como dice la letra de August de Taylor Swift, habla de un amor intenso pero que desde un inicio no tenía futuro al ser un amor de verano con alguien que ya tenía una relación, y que terminó engañándola.

August de Taylor Swift forma parte de una historia contada en tres canciones desde tres diferentes perspectivas:

Cardigan Betty August

August es la versión desde la perspectiva de “la otra”, con quien James -personaje de la canción de Betty- engaña a Betty; los fans la han nombrado Augustine.

Letra completa en español de August de Taylor Swift y su video en YouTube

Aire salado y el óxido en tu puerta, nnunca necesité nada más

Susurros de “¿Estás segura?“,” Nunca lo he hecho antes”

Pero puedo vernos perdidos en el recuerdo

Agosto se convirtió en un momento en el tiempo porque nunca fue mío

Y puedo vernos retorciéndonos en sábanas

Agosto se acabó como una botella de vino porque nunca fuiste mío

Tu espalda está bajo el sol, desearía poder escribir mi nombre en ella

¿Llamarás cuando vuelvas a la escuela? Recuerdo pensar que te tenía

Pero puedo vernos perdidos en el recuerdo

Agosto se convirtió en un momento en el tiempo porque nunca fue mío

Y puedo vernos retorciéndonos en sábanas

Agosto se acabó como una botella de vino porque nunca fuiste mío

Cuando todavía estábamos cambiando para mejor, querer era suficiente, para mí era suficiente

Vivir por la esperanza de todo

Cancelando mis planes en caso de que llames y digas “Encuéntrame detrás del centro comercial”

Demasiado para un amor de verano y decir “Nosotros”

Porque no eras mío para perderte, no eras mío para perderte, oh

Pero puedo vernos perdidos en el recuerdo

Agosto se convirtió en un momento en el tiempo porque nunca fue mío

Y puedo vernos retorciéndonos en sábanas

Agosto se acabó como una botella de vino porque nunca fuiste mío

Porque nunca fuiste mío, nunca fuiste mío

¿Pero recuerdas? ¿Recuerdas que cuando me detuve y dije “Sube al auto” y luego cancelé mis planes en caso de que llamaras?

Cuando vivía por la esperanza de todo, por la esperanza de todo

”Encuéntrame detrás del centro comercial" (Recuerdas cuando me detuve y dije “Sube al auto”)

(Y luego cancelé mis planes en caso de que llamaras?)

(Cuando vivía por la esperanza de todo, por la esperanza de todo)

(“Encuéntrame detrás del centro comercial”)

¿Recuerdas que cuando me detuve y dije “Sube al auto” y luego cancelé mis planes en caso de que llamaras?

Cuando vivía por la esperanza de todo (por la esperanza de todo)

Por la esperanza de todo, por la esperanza de todo

(Por la esperanza de todo, por la esperanza de todo)