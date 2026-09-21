A horas de hacerse pública la muerte de Presley Gerber, divulgan nuevos detalles. Page Six reveló la llamada al 911 que se realizó desde el centro de rehabilitación donde se encontraba el hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber.

El material confirmaría que el modelo murió de un paro cardíaco por posible sobredosis.

Presley Walker Gerber muere a los 27 años, hijo de Cindy Crawford (Evan Agostini/Invision/AP, File) / AP Photo/Evan Agostini)

Habría una llamada al 911 desde el centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber

De acuerdo con Page Six, la llamada al 911 se realizó el pasado 20 de septiembre, aproximadamente a las 9:35 a.m., desde el centro de rehabilitación en Los Ángeles donde permanecía Presley Gerber.

El reporte fue atendido por oficiales del Departamento de Policía de Santa Mónica; en la llamada se hizo mención de las palabras “paro cardíaco y sobredosis”.

Posteriormente, una vez que los oficiales llegaron al lugar, localizaron a un hombre adulto que acaba de morir.

El Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles identificó al individuo como Presley Gerber, de 27 años.

En aquel momento, una persona al interior del centro validó la información y declaró que Presley ingresó voluntariamente porque deseaba desintoxicarse . Escuchó de su boca que no se encontraba bien y sufría de una gran falta de autoestima, factor que influyó en su adicción.

“Le costaba aceptarse a sí mismo y sentirse plenamente seguro de quién era como persona”, dijo. Anónimo

Presley Walker Gerber, modelo e hijo de Cindy Crawford (@presleygerber / Instagram)

Autopsia de Presley Gerber se ha completado

La autopsia a Presley Gerber se ha completado oficialmente. De acuerdo con People, la causa de muerte ha sido catalogada como “diferida”.

Es decir, aunque haya indicios de drogas, se debe comprobar la concentración exacta o si existió policonsumo. La investigación continúa, se realizarán estudios adicionales y análisis toxicológicos.

Cabe mencionar que Presley Gerber, en 2019, fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol.

En 2024 se sinceró sobre sus problemas de salud mental y el abuso de sustancias.