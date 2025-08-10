Juan Carlos Ramírez, actor de Rosario Tijeras murió a los 38 años de edad, y su última publicación en Instagram reveló que se fue a “oler las nubes”.

El actor de Rosario Tijeras y la Rosa de Guadalupe, Juan Carlos Ramírez, murió a los 38 años de edad tras una emergencia médica, y esto fue lo que puso en su última publicación en Instagram.

¿Qué puso Juan Carlos Ramírez, actor de Rosario Tijeras en su Instagram antes de morir?

Este domingo 10 de agosto se dio a conocer que el actor de Rosario Tijeras y la Rosa de Guadalupe, Juan Carlos Ramírez, murió a los 38 años de edad.

Sin embargo, antes de morir Juan Carlos Ramírez publicó en su Instagram por última vez el 29 de junio, en donde subió una selfie suya con lentes oscuros revelando que se fue a “oler las nubes”.

Posteriormente agregó unas fotos modelando el 8 de julio sin algún post; pero ante la noticia de su muerte, su Instagram se ha llenado de pensamientos y condolencias hacia su familia y amigos.

La noticia de la muerte de Juan Carlos Ramírez fue confirmada por su agencia de representación ‘I Am This’, quien colocó una historia en sus redes sociales despidiendo al actor de Rosario Tijeras.

¿De qué murió Juan Carlos Ramírez, actor de Rosario Tijeras? Su familia lo revela

Tras anunciarse la muerte de Juan Carlos Ramírez, actor de Rosario Tijeras a los 38 años de edad, su familia publicó un segundo comunicado en donde daban a conocer la causa de muerte.

De acuerdo con este comunicado, Juan Carlos Ramírez murió debido a un aneurisma cerebral.

Por lo que tras revelar la causa de muerte de Juan Carlos Ramírez, la familia agradeció los mensajes recibidos de apoyo y condolencias, y pidieron oraciones por él y sus seres queridos.

Cabe recordar que además de ser parte del elenco de Rosario Tijeras, Juan Carlos Ramírez también participó en: