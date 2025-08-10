Este 10 de agosto de 2025, se dio a conocer la muerte de Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad, actor que fuera parte de producciones como Rosario Tijeras y La Rosa de Guadalupe.

La noticia de la muerte de Juan Carlos Ramírez fue confirmada por I am this, la agencia que representaba al actor.

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Juan Carlos Ramírez fue un actor quien principalmente dedicó su carrera al mundo de la televisión.

Siendo conocido por aparecer en series como Rosario Tijeras, Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe, así como en cortos de cine y películas independientes.

Juan Carlos Ramírez (@juancarlosramirezmx)

¿Qué edad tenía Juan Carlos Ramírez?

Al momento de su muerte, Juan Carlos Ramírez tenía 38 años de edad.

¿Quién era la esposa de Juan Carlos Ramírez?

Se desconoce si Juan Carlos Ramírez tenía esposa o estaba en una relación antes de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Juan Carlos Ramírez?

Aunque se sabe que Juan Carlos Ramírez murió a los 38 años de edad, no se tienen detalles de su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tenía Juan Carlos Ramírez?

Hasta donde se ha mencionado, Juan Carlos Ramírez no tenía hijos o hijas.

¿Qué estudió Juan Carlos Ramírez?

Juan Carlos Ramírez estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana; sin embargo nunca ejerció como tal, dedicándose a la actuación posteriormente.

¿En qué trabajó Juan Carlos Ramírez?

Juan Carlos Ramírez tuvo una carrera breve; pero bastante prolífica, apareciendo en una gran cantidad de series, telenovelas y programas de televisión.

Estas son las producciones donde participó Juan Carlos Ramírez:

Rosario Tijeras 4

Como dice el dicho

Lotería del crimen

Marea de pasiones

La rosa de Guadalupe

Dra. Lucía: Un don extraordinario

Minas de Pasión

Esta Historia Me Suena

Lo Que Callamos Las Mujeres

Archivo Muerto

Un Día Para Vivir

El Último Rey

Rutas de la vida

Amo

Grand Slam

Me Gustan Mayores

Preso No. 1

Puño Limpio

El boxeador

Juan Carlos Ramírez murió a los 38 años

A través de redes sociales, la agencia I am this confirmó la muerte de Juan Carlos Ramírez, el cual fue velado en la noche del sábado 9 y la madrugada del domingo 10 de agosto de 2025.

Hay que señalar que la muerte de Juan Carlos Ramírez sucedió hace algunos días; sin embargo, se dio a conocer hasta este momento para mantener todo en privado con la familia.

De acuerdo con la información, Juan Carlos Ramírez murió debido a un aneurisma cerebral, el cual se dio de manera intempestiva, pues no había reportes de enfermedades o accidentes relacionados con el actor.

La agencia agradeció los mensajes y llamadas para con la familia, además de mandar sus oraciones a todos los seres queridos del actor.