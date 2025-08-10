El mundo del espectáculo recibió una mala noticia este 10 de agosto, al confirmarse la muerte del actor Juan Carlos Ramírez, quien tuvo papeles en Rosario Tijeras y La Rosa de Guadalupe.

De acuerdo con los reportes, la muerte de Juan Carlos Ramírez fue intempestiva debido a una emergencia médica.

Juan Carlos Ramírez (@juancarlosramirezmx)

¿De qué murió Juan Carlos Ramírez?

Juan Carlos Ramírez murió debido a un aneurisma cerebral, lo cual provocó que fuera llevado de emergencia al hospital; sin embargo los médicos no pudieron hacer nada.

Hasta donde se ha reportado, Juan Carlos Ramírez no sufría de enfermedades o lesiones de seriedad, por lo que el aneurisma cerebral estaba de manera “silenciosa” en el actor.

Por lo general los aneurismas cerebrales no se detectan en las revisiones médicas tradicionales, su aparición se da de manera accidental en la mayoría de los casos, cuando los pacientes presentan síntomas específicos.

De ahí que el actor no supiera siquiera que contaba con este padecimiento, lo que llevó a su muerte hace unos días, pero que fue confirmada durante el 10 de agosto de 2025.

Debido a la naturaleza de la muerte, la familia no dio detalles al momento del deceso, pues querían que todo se llevara de forma privada.

¿Qué es un aneurisma cerebral que provocó la muerte de Juan Carlos Ramírez?

De acuerdo con reportes médicos, un aneurisma cerebral, como el que provocó la muerte de Juan Carlos Ramírez, es una pequeña inflamación en los vasos sanguíneos del cerebro.

Aunque no lo parezca, son bastante comunes, y mucha gente los puede tener como era el caso de Juan Carlos Ramírez; en su mayoría no son graves y se pueden reducir con el tiempo.

De hecho estos “bultos” pueden permanecer, días, meses e incluso años, en el cerebro de una persona sin provocar malestar; la persona ni los médicos pueden dar cuenta de su existencia.

Sin embargo, si se llegan a romper provocan un accidente cerebrovascular hemorrágico, el cual se debe de atender de manera inmediata.

