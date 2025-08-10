El sábado 9 de agosto de este 2025 se dio a conocer que Juan Carlos Ramírez murió a los 38 años de edad.

El actor de Rosario Tijeras y Como dice el Dicho, Juan Carlos Ramírez, murió a causa de un aneurisma cerebral.

El actor de Rosario Tijeras y Como dice el Dicho, Juan Carlos Ramírez, murió a los 38 años de edad.

La noticia la dio a conocer su agencia de representación I Am This a través de su cuenta oficial de Instagram el pasado sábado 9 de agosto de este 2025.

“Tu calidez, pasión y compromiso lo llevaremos en el corazón” destacó la agencia junto a una foto del actor.

Por lo que de inmediato los fans del artista y compañeros del medio expresaron sus condolencias hacia la familia, destacando su participación en televisión.

No mucho después, la agencia agradeció los mensajes recibidos, informando que la muerte de Juan Carlos Ramírez tuvo lugar “hace unos días”.

Y es que Juan Carlos Ramírez sufrió un aneurisma cerebral, “una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro”.

“Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos de sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala” I Am This

Juan Carlos Ramírez (I Am This Instagram @iamthis.agency)

La última publicación en Instagram del actor tuvo lugar a inicios de julio de este año y fue bien recibida por sus más de 150 mil seguidores.

Un aneurisma cerebral, como el que sufrió Juan Carlos Ramírez, es una protuberancia o debilitamiento en la pared de una arteria del cerebro.

Pero a pesar de que los aneurismas cerebrales pueden ser asintomáticos, de llegar a reventarse pueden causar un sangrado que provoque:

Dolor de cabeza intenso y repentino

Rigidez en el cuello

Náuseas

Vómitos

Visión doble o borrosa

Sensibilidad a la luz

Convulsiones

Pérdida de conciencia y confusión

Otra artista que ha padecido de esta complicación cerebral es Yolanda Andrade -de 53 años de edad-, quien tendría 7 años lidiando con los síntomas.