Imelda Garza Tuñón se enfrentó a la triste realidad de la muerte de Julián Figueroa, cuando trató de enviarle un meme.

El pasado 9 de junio se cumplieron tres meses de la muerte de Julián Figueroa, quien tenía 27 años de edad y sufrió un infarto con fibrilación ventricular.

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón -su esposa- se han tenido que enfrentar al duelo de la muerte del cantante, pero poco a poco han tratado de salir adelante.

Sin embargo, algo tan simple como compartir un meme, hicieron que Imelda Garza Tuñón se percatara de golpe de la gran ausencia de Julián Figueroa.

En entrevista con De Primera Mano, Imelda Garza Tuñón -de 26 años de edad- contó que no quiere saber nada del amor, pues está enfocada en su hijo.

“Yo cuando salgo, salgo para trabajar. O sea no suelo ir de antro, o no tengo vida social muy activa, el amor a mi vida va estar muy difícil que llegue”

Imelda Garza Tuñón expresó que Julián Figueroa dejó una gran huella en su corazón y eso será muy difícil de olvidar.

“Julián me dejó un hueco muy grande, compartimos demasiadas cosas, hay veces que todavía no lo asimilo, estoy viendo un meme de humor negro -porque nos encantaba el humor negro- y se lo quiero mandar y luego recuerdo que no se lo puedo mandar, que nunca lo va ver”

Imelda Garza Tuñón