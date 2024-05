“Volví a pisar mi propio proceso” es como Marta Guzmán recordó que tuvo una triste coincidencia con el cáncer que le diagnosticaron a Verónica Toussaint.

El mundo de la farándula sigue conmovido por la muerte de Verónica Toussain a los 48 años de edad, luego de haber luchado más de tres años contra el cáncer de mama.

Y es que si algo unió a Verónica Toussaint con Marta Guzmán -de 50 años de edad- no solo fue la conducción de ¡Qué chuladas!, sino la coincidencia de haber sido diagnosticadas con cáncer con muy poco de diferencia.

La muerte de Verónica Toussaint conmocionó a la actuación, comedia y conducción, pero sobre todo a personas como Marta Guzmán que se volvió muy apegada a ella cuando a las dos les detectaron cáncer de mama.

A través de un encuentro con la prensa, Marta Guzmán compartió sus sentimientos luego de haber perdido a su amiga y a una aliada más en la lucha contra el cáncer de mama.

Llena de sentimientos y conmovida por la situación, Marta Guzmán compartió “volví a pisar mi propio proceso”, cuando se enteró de la muerte de su amiga.

La familia de Verónica Toussaint no esperaba su recaída en el cáncer; estuvo 2 semanas hospitalizada

Y es que según lo contado por Marta Guzmán, el cáncer de mama la tenía muy unida a Verónica Toussaint, pues fueron diagnosticadas casi al mismo tiempo.

Según las cuentas de la conductora a Verónica Toussaint le diagnosticaron cáncer un octubre, siendo que para el mes de diciembre, Marta Guzmán se encontró con el mismo problema en su seno.

El que Verónica Toussaint haya muerto luego de que el cáncer les fue detectado casi a la par, hizo que Marta Guzmán tuviera un remolino de emociones y un golpe de realidad con lo que es esta enfermedad.

“Pasamos por lo mismo, y que ella no esté y yo sí, no se entiende (...) No te esperas que muera”.

Marta Guzmán, conductora.