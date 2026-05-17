El reality culinario más famoso, MasterChef México 2026, regresa este domingo 17 de mayo con una apuesta inédita: transmisión en vivo las 24 horas del día.

La nueva edición de MasterChef 24/7 promete mostrar no solo las competencias, también la convivencia y preparación de los participantes dentro de la casa.

¿Dónde y a qué hora ver MasterChef México 2026 en vivo?

MasterChef México 2026 llega con su nuevo formato 24/7 este 17 de mayo, en donde se sabrán las novedades que traerá el reality culinario más famoso de la televisión.

La nueva temporada de MasterChef México 2026 se estrena a las 20:00 horas, tiempo del centro.

Además de las galas semanales, los fans podrán seguir todo lo que ocurre en tiempo real gracias al formato 24/7 que debutará este año.

La transmisión principal de MasterChef México 2026, estará disponible en Azteca Uno y también en la app y sitio web oficial de TV Azteca.

Sin embargo, el acceso continuo de 24 horas será exclusivo de Disney+, plataforma que mostrará la convivencia, entrenamientos y momentos detrás de cámaras de los concursantes.

MasterChef México 2026 será 24/7 (Yazmín Betancourt)

Otra de las novedades de esta edición de MasterChef México 2026 será la presencia de chefs maestros, quienes acompañarán a los participantes con clases y asesorías personalizadas.

Claudia Lizaldi regresa como conductora, mientras que repetirán como jueces de la competencia los chefs ya conocidos: