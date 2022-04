En SDPnoticias te contamos quién es Marta Guzmán, la comunicadora que se mostró sin cabello en su lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada en noviembre del año pasado.

Marta Guzmán, a quien cariñosamente llaman “Pasadita”, es una comunicadora mexicana de 48 años de edad que colaboró durante sus inicios con Televisa, la empresa que la vio nacer.

Marta Guzmán es licenciada en Ciencias de la Comunicación, estudió en la Universidad Anáhuac del Norte; sin embargo, dos años antes de titularse debutó como conductora en el noticiero “Eco”.

En 1997 ingresó a Televisa, donde se desempeñó como reportera en el programa “En concreto” que se transmitía por el canal 4. Al mismo tiempo brindó sus servicios al programa de radio “Cúpula empresarial”.

Continuando en la línea del periodismo y la conducción, fue parte del programa “Duro y directo” así como pasó por el programa Hoy, donde se hizo presente en la sección “Que todo México se entere”.

En su currículum sobresale su participación en programas de gran peso como lo son: “En contraste”, “Primero noticias”, “Matutino express”, y “Respuesta oportuna”.

En 2015, consiente de su talento y profesionalismo, Marta Guzmán tomó la decisión de tomar nuevos caminos por lo que salió de Televisa, por lo que un año después fichó con TV Azteca.

Para sorpresa de muchos, la conductora ingresó a la televisora del Ajusco conduciendo el programa, en formato de revista y cocina, ¿Qué hay de comer?

Esta no fue la pareja final de la comunicadora, en 2020 ingresó a Imagen Televisión donde formó parte del programa ¡Qué chulada!

Como algunas personalidades de la farándula, se sintió atraída por la política, por laque en 2021 abandonó la televisión e inició su carrera en el Partido Verde Ecologista.

Pese a ser celosa con su vida privada, Marta Guzmán alimenta constantemente su cuenta de Instagram, donde da un vistazo de sus días.

Precisamente fue en redes sociales donde Marta Guzmán confirmó estar luchando contra el cáncer de mama por lo que el pasado mes de febrero se deshizo de su larga cabellera.

“No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando”, escribió la comunicadora en la red social.

Así como confesó haberse sentido triste cuando notó que el cabello se le comenzaba a caer, motivo por el que decidió afeitarse la cabeza con ayuda de sus hijos.

“Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”

Marta Guzmán