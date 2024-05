La querida conductora Verónica Toussaint murió el jueves 16 de mayo a los 48 años de edad tras lidiar una dura batalla contra el cáncer.

Así lo dio a conocer el periodista Ciro Gómez Leyva durante su programa de Noticias en el canal Imagen Televisión, televisora en la que trabajó Verónica Toussaint.

Ciro Gómez Leyva describió a Verónica Toussaint como “un gran talento, una buena amiga, una excelente compañera de trabajo, una gran persona, una gran mujer”.

A través de las redes sociales, famosos y usuarios lamentaron la muerte de Verónica Toussaint, quien había hecho público su batalla contra en cáncer.

A continuación te decimos quién fue Verónica Toussaint, el trabajó que realizó en la televisión y su batalla contra en cáncer.

Verónica Toussaint nació el 15 de marzo de 1976 en Monterrey, Nuevo León pero se vino cuando tenía un año a la Ciudad de México.

Desde muy pequeña tuvo interés por las artes y la actuación, por lo que no dudo en seguir sus sueños luego de que en la prepa tuvo clases de video y descubrió el mundo de la televisión.

Sin embargo, Verónica Toussaint confesó que en realidad su familia siempre fue muy deportista por lo que prácticaban tenis, pero decidió cambiarlo a los 14 años por el atletismo.

A los 19 años de edad y ya estando en la Universidad, Verónica Toussaint decidió dejar el atletismo para dedicarse a sus estudios.

Verónica Toussaint reconoció que ya en la Universidad subió su promedio ya que ya estudiaba lo que en realidad le gustaba.

Antes de que terminará la Universidad, Verónica Toussaint empezó a trabajar y la primera persona que entrevistó fue Álex Lora.

Verónica Toussaint resaltó en la industria por su comedia, sin embargo también mostró que podría adaptarse a personajes dramáticos.

Además de su trabajo en el cine y la televisión, Verónica Toussaint se desarrolló en el teatro donde mostraba su lado cómico.

Gracias a su trayectoria de 17 años en la industria del entretenimiento, Verónica Toussaint recibió varios reconocimientos:

Verónica Toussaint además se desarrolló como actriz de doblaje y escritora.

Cuando estuvo casada, Verónica Toussaint se desarrolló como instructora de Yoga.

Verónica Toussaint murió a los 48 años de edad.

Verónica Toussaint se casó muy joven a los 22 años de edad con un hombre llamado Freddy, director de publicidad.

Pero tras nueve años juntos, Verónica Toussaint decidió divorciarse y es que confesó que era más su amigo que su pareja.

Verónica Toussaint destacó que tenía 30 años y sintió que necesitaba pasión, por lo que su divorcio se dio en buenos términos.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante Verónica Toussaint confesó que se enamoró en plena lucha contra el cáncer de mama.

Verónica Toussaint confesó que se trataba de un empresario y de cariño le decía ‘El Güero’.

“No fueras a pensar que mientras yo ando ahí peleando con las quimioterapias, lo conocí, él es muy fantástico, se dedica a la industria textil. ‘El güero’ es una preciosidad que la vida me regaló y es una de las razones por las que estoy agradecida a este proceso porque lo he vivido enamorado”

Aunque no quiso revelar su nombre, Verónica Toussaint destacó que era un hombre increíble que le daba el valor para seguir con su lucha.

Verónica Toussaint se notaba muy enamorada cuando hablaba de él en las entrevistas y agradeció que su novio no se dedicara al mundo del espectáculo.

Verónica Toussaint nació el 15 de marzo por lo que fue del signo zodiacal piscis.

De acuerdo con la astrología, las personas del signo piscis son soñadores, creativos e intuitivos.

Suelen ser personas sensibles con una personalidad introvertida, pero suelen ser pacientes y muy amables.

Verónica Toussaint no tuvo hijos.

Verónica Toussaint estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac.

Tras terminar la Universidad, Verónica Toussaint estudió actuación en el CADAC y después se cambió a los Actores del Método.

Poco a poco Verónica Toussaint se fue ganando un lugar en la industria del espectáculo tanto en la actuación, conducción y comedia.

Debutó en la televisión en el 2001 con la producción ‘Cara o Cruz’.

Verónica Toussaint participó en películas y series como:

En sus últimos años de vida, Verónica Toussaint se desempeñó como conductora en Imagen Televisión.

Verónica Toussaint participó en proyectos como:

Verónica Toussaint también participó un tiempo en el programa Hoy.

Verónica Toussaint siempre se destacó por ser una conductora con un gran humor que solía contagiar a los televidentes con su gran alegría.

Sin embargo en el 2021, Verónica Toussaint sorprendió a sus a los televidentes de su programa “Qué Chulada” al anunciar que había sido diagnosticada con cáncer de mamá.

Verónica Toussaint se mostró muy optimista de que podría vencer esta enfermedad y pidió que las personas vieran su caso para resaltar la importancia de revisarse e ir a chequeos constantes.

“Esta vez me tocó a mí, hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas, es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para las personas que me rodean y me quieren cerquita. Confío en la ciencia y en los tratamientos que desde hace una semana me estoy haciendo para que este periodo pase pronto y de la mejor manera”

Verónica Toussaint