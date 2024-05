La noche del jueves un reconocido periodista dio a conocer la muerte de Verónica Toussaint, quien luchó contra el cáncer de mama desde octubre de 2021.

La actriz y conductora Verónica Toussaint murió a los 48 años de edad, a poco de haber terminado su última terapia de radiación.

Por lo que hoy sus amigos y compañeros del medio artístico la despiden en redes sociales donde están recordando algunos momentos donde habló de su terrible enfermedad.

El 7 de octubre de 2021, a través del programa ¡Qué chulada!, Verónica Toussaint reveló padecer cáncer de mama.

Verónica Toussaint recordó haber descubierto una bolita en su axila derecha por lo que recurrió al médico, quien le mandó a realizar una serie de estudios.

Fríamente le informaron que tenía cáncer de mama; sin embargo, no pensó en la muerte ya que se lo detectaron a tiempo y esto fue de gran ayuda para su estado mental.

Pero hablar de cáncer inevitablemente hace pensar en la muerte, por lo que reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante, de 59 años de edad, de su sentir:

“Si a mi me toca morirme pronto, te puedo decir que muero en paz, que me muero con experiencias increíbles, vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje, o sea, me he gastado de vida… y a partir de ahorita lo que tengo de vida es ganancia, no le debo nada a nadie, lo que he hecho es por mi trabajo, entonces me muero tranquila”

Verónica Toussaint