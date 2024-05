La actriz y conductora de televisión Verónica Toussaint murió el jueves 16 de mayo de 2024, a los 48 años de edad.

Así lo confirmó el periodista Ciro Gómez Leyva, conductor del noticiero nocturno de Imagen Televisión, televisora donde Verónica Toussaint laboró hasta hace unas semanas, en el programa ¡Qué Chulada!

En 2021, la propia Verónica Toussaint dio a conocer que le habían diagnosticado cáncer de mama, enfermedad que combatió por casi cuatro años.

Verónica Toussaint será velada en el panteón francés de CDMX

Gómez Leyva informó que los servicios funerarios de la también actriz de doblaje, Verónica Toussaint, se llevarán a cabo a partir del viernes 17 de mayo, en el Panteón Francés de la CDMX.

Apenas hace unos días, la actriz ganadora de un Premio Ariel en 2018, por la mejor Coactuación Femenina en la película Oso Polar (2017), dejó de aparecer en la televisión, tras la cancelación de su programa ¡Qué Chulada!

Unos días después, Verónica Toussaint compartió en su cuenta de Instagram fotos y videos que la mostraban disfrutando de la playa, en compañía de su mamá.

En una de las grabaciones, donde Verónica Toussaint luce cansada, pero de buen ánimo, se le escucha pedir a sus seguidores que no la molesten pues ella y su mamá están “ocupadas haciendo nada”.

Verónica Toussaint destacó la sororidad que encontró al batallar contra el cáncer

En una de sus últimas entrevistas, otorgada a la revista All You Need en su número del mes de marzo, Verónica Toussaint habló de su batalla contra el cáncer.

Lejos de enfocarse en el aspecto negativo, la actriz destacó que lo positivo de su experiencia ha sido descubrir el ambiente de sororidad que hay entre las enfermas de cáncer.

“Es espectacular como las mujeres son tan compasivas y se vuelven tus hermanas”, señaló.

Así, Verónica Toussaint consideró que el cáncer era una “experiencia agridulce”, ya que por un lado estaba la batalla que tenía que librar contra la muerte y sus miedos.

Por el otro lado, dijo, estaba todo ese ambiente de amor y respaldo que hay entre las personas que están en la lucha contra la enfermedad y que a ella la llevaron a dar conferencias y hacer donativos a organizaciones que luchan contra el cáncer.

