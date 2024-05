Fue durante la noche del jueves 16 de mayo que se informó la muerte de Verónica Toussaint a los 48 años de edad tras tres años de lucha contra una terrible enfermedad.

En el 2021, Verónica Toussaint decidió hacer público la enfermedad que le había sido diagnosticada con el objetivo de invitar a las personas a realizarse chequeos constantes.

Tras su diagnóstico, Verónica Toussaint alentó a las personas a realizarse chequeos regulares y no subestimar lo importante que es la detención temprana para el tratamiento de cualquier enfermedad.

A pesar de su diagnóstico, Verónica Toussaint siempre se mostró optimista y dispuesta a superar las dificultades que le traería esta enfermedad.

Sin embargo, lamentablemente Verónica Toussaint no pudo superar la enfermedad con la que luchó los últimos tres años de su vida.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Verónica Toussaint a los 48 años de edad.

La noticia de la muerte de Verónica Toussaint se dio tres años después de que anunció la terrible enfermedad con la que había sido diagnosticada.

Fue en octubre de 2021 que Verónica Toussaint sorprendió a sus a los televidentes del programa “Qué Chulada” al anunciar que había sido diagnosticada con cáncer de mamá.

Verónica Toussaint se mostró optimista de que podría vencer esta enfermedad, aunque confesó que sabía que le vendría una dura batalla.

“Esta vez me tocó a mí, hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas, es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para las personas que me rodean y me quieren cerquita. Confío en la ciencia y en los tratamientos que desde hace una semana me estoy haciendo para que este periodo pase pronto y de la mejor manera”

Verónica Toussaint