Samadhi Zendejas preparó una sorpresa a Gabito Ballesteros por su cumpleaños, misma que el cantante presumió en Instagram.

Este 23 de julio fue el cumpleaños número 27 de Gabito Ballesteros, y su novia lo recibió con globos y fotos de ellos.

Esta fue la romántica sorpresa de Samadhi Zendejas para Gabito Ballesteros

En el video que compartió Gabito Ballesteros se ve a Samadhi Zendejas sosteniendo un pan francés con un letrero de feliz cumpleaños.

La romántica sorpresa consistía en globos plateados que formaban la frase “Feliz cumpleaños” y globos que colgaban fotos de la pareja.

Gabito Ballesteros compartió el video de su sorpresa en Instagram con la canción “Dios mío, qué mujer” de Joan Sebastian y la frase: “Te amo”.

Samadhi Zendejas celebró el cumpleaños de Gabito Ballesteros (Instagram/@gabitoballesteros)

Zamadi Zendejas también colocó carteles con la foto de Gabito Ballesteros con los apodos que le dice de cariño como: “amor, vida, koala”.

Estos carteles también tenían frases de las canciones favoritas de la pareja, como la melodía “Algo sencillito” de Marta Santos.

Así inició la historia de amor de Samadi Zendejas y Gabito Ballesteros

A inicios de julio se confirmó la relación entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros, luego de que compartieran fotos juntos en redes sociales.

Gabito Ballesteros compartió una foto besando a Samadhi Zendejas y la etiquetó con un emoji de corazón.

Momentos después, Samadhi Zendejas también compartió una foto junto a Gabito Ballesteros.

La pareja se ve enamorada y han compartido diversos momentos juntos en redes sociales.

Samadhi Zendejas compartió a los medios que estaba muy feliz con su relación y que era fácil enamorarse de Gabito Ballesteros.

“Él es muy auténtico, muy increíble. No es difícil enamorarse de él”, expresó la actriz Zendejas a los medios.