A poco de anunciar su colaboración con Danna Paola, Belinda sintió el desprecio y el odio a través de redes sociales. Seguidores de Kenia Os le tiraron hate e incluso la amenazaron de muerte.

Con la intensión de frenar los ataques, Belinda -de 36 años- publicó un audio en su canal de difusión de Instagram, en el que abordó la polémica que generó su nuevo proyecto musical.

“Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio, de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte”, dijo. Belinda

En su mensaje la cantante pidió frenar el odio porque ya hay suficiente en este mundo, así como dijo haber borrado de redes sociales los comentarios negativos y las amenazas por salud mental.

Incluso, eliminó su propio comentario ya que causó confusión, lo que no esperaba y es que no atacó a nadie, por el contrario, se considera “la persona más amorosa y cariñosa del mundo” y no alguien que incita el hate.

Belinda (@belindapop / Instagram)

De manera específica explicó que sus declaraciones a Vogue se referían a su dueto con Danna Paola -de 31 años-.

“Una vez más quiero aclarar que, cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración, era específicamente entre Danna y yo porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida” Belinda

Sin mencionar a Kenia Os, finalizó su mensaje solicitando frenar el hate en su contra y pidiéndole a sus fans comportarse de una manera empática y amorosa ante la situación.

“He recibido miles de mensajes agresivos, por eso para mí es muy importante parar estos insultos porque a mí no me gusta, no me manejo así. Soy una persona de paz, amor y quiero que mis fans también reciban lo mismo y que nos portemos de una manera empática, amorosa y con mucho respeto hacia nuestras compañeras” Belinda

Fandom de Kenia Os se lanza contra Belinda tras colaboración con Danna Paola

La controversia se originó a partir de una entrevista que Belinda, de nacionalidad española y mexicana, concedió a Vogue, en la que habló de la emoción que le producía trabajar junto a otra “pop star” (Danna Paola).

“Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música” Belinda

Tales palabras fueron interpretadas por el fandom de Kenia Os -de 27 años- como una indirecta a su favorita, con quien Belinda trabajó en el tema “Jackpot” en 2024 y aseguró que volverían a fusionar talentos uniéndose a Danna Paola.

Al ver que Kenia Os quedó fuera de la colaboración entre las también actrices, inició una ola de ataques.