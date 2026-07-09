La actriz Samadhi Zendejas de 31 años de edad, habló de su romance con Gabito Ballesteros luego de que confirmaron la relación tras ser captados besándose tras un concierto del cantante.

Aunque cuestionaron cómo fue que Gabito Ballesteros de 26 años de edad, la conquistó, Samadhi Zendejas aseguró que es “no es difícil enamorarse de él”.

Samadhi Zendejas habla de su romance con Gabito Ballesteros

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros fueron captados besándose tras un concierto de él en la Ciudad de México (CDMX), para más tarde -presuntamente- haberse colado una foto de ellos muy cariñosos que los llevó a finalmente confirmar su romance.

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros confirman su romance. (Agencia México)

Ahora fue Samadhi Zendejas quien compartió a Sale el Sol sobre su romance con Gabito Ballesteros, asegurando que está muy contenta, pero también guardándose los detalles de cómo la conquistó.

Pese a que la prensa le cuestionó a Zendejas que seguramente le fue difícil dar el sí, la actriz aseguró que la forma de ser de Gabito Ballesteros la hizo enamorarse de él, pues lo describió como una persona muy auténtica.

“Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Es un gran ser humano. Muy feliz de compartir con él (...) estamos muy felices, muy contentos (...) Él es muy auténtico, muy increíble, entonces no es difícil enamorarse de él”. Samadhi Zendejas, actriz.

Se cree que Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros se habrían conocido en 2024, luego de que ella fue vista en un concierto del cantante. Sin embargo, fue hasta el 2026 que la relación fue confirmada.