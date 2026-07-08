La recuperación de Alejandro Marcovich, tras sufrir un derrame cerebral, reaviva la distancia del guitarrista con la banda Caifanes.

Así lo expresó Gabriela Martínez, esposa del músico argentino, quien reveló en Venga La Alegría que por el momento nadie de Caifanes se ha acercado para conocer el estado de salud de Alejandro Marcovich .

“No. Está bien, el público, además sabe qué papel juega cada quién en la agrupación. Entonces eso es lo importante, es con lo que nos quedamos, es lo que valoramos. Gabriela Martínez, esposa de Alejandro Marcovich

Integrantes de Caifanes no han buscado a Alejandro Marcovich tras salir del coma

Aunque nadie de Caifanes ha buscado a Alejandro Marcovich tras salir del coma inducido en el que estaba, su esposa se mostró tranquila ante la situación.

De acuerdo con Gabriela Martínez, el guitarrista se encuentra en un proceso lento de rehabilitación en casa con terapias de lenguaje y motricidad para recuperar sus funciones.

Alejandro Marcovich (@alejandro_marcovich / Instagram)

La relación de Alejandro Marcovich con Caifanes ha sido compleja a lo largo de los años.

Pese al éxito de la banda en los noventa, existieron siempre tensiones entre Alejandro Marcovich y Saúl Hernández.

Lo que derivó en una serie de desencuentros. En 1995, Caifanes se separó por presuntos problemas por el control y registro del nombre de la banda.

Para 2011 cuando Caifanes anunció su reencuentro y Alejandro Marcovich se integró con la agrupación, aunque volvió a salirse en 2014.

Alejandro Marcovich (@alejandro_marcovich / Instagram)

Hacia 2015, Marcovich publicaría su autobiografía Vida y Música donde habló de su difícil relación con Saúl Hernández y tildó a Caifanes de “un proyecto malparido”.

Tras darse a conocer que Alejandro Marcovich estaba en coma al sufrir un derrame cerebral, Saúl Hernández mandó un mensaje público deseando su pronta recuperación.