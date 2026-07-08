Gabriela Martínez, esposa de Alejandro Marcovich, exintegrante de Caifanes, reveló que el guitarrista y cantante salió del coma tras sufrir un derrame cerebral el pasado 19 de mayo.

“Ya estamos en casa con todos los cuidados de hospital”, declaró la esposa de Alejandro Marcovich, a Venga La Alegría, matutino al que confirmó que existe un distanciamiento entre el músico y Caifanes.

Al ser cuestionada si algún miembro de la banda mexicana se ha comunicado para preguntar por eel estado de salud del guitarrista, Gabriela Martínez respondió que ‘no’.

“No, no, no... Está bien. El público además sabe qué papel juega cada quien y ha jugado cada quien en la agrupación, entonces eso es lo importante, es con lo que nos quedamos, es lo que valoramos” Gabriela Martínez

Tal declaración dejaron entrever que Caifanes, agrupación de la que Alejandro Marcovich salió el 2 de marzo de 2014, no tiene interés en mantenerse comunicados con él, ni siquiera en momentos complicados como éste.

Cabe recordar que el músico salió del grupo por desacuerdos internos, problemas de control y disputas legales por el nombre y patrimonio de la agrupación.

Alejandro Marcovich ya fue dado de alta

A casi dos meses de haber sufrido un derrame cerebral y haberse sometido a una craneectomía, Alejandro Marcovich, de 66 años de edad, ya se encuentra en casa junto a su familia.

Tras salir del coma, Alejandro Marcovich recibió el alta médica la noche de pasado lunes 6 de julio, se rehabilitará en la comodidad de su hogar.

De acuerdo con su esposa, la recuperación será lenta y requerirá terapias de lenguaje, motricidad y rehabilitación integral.

“Está en un proceso de rehabilitación, de terapias de todo tipo, de lenguaje, de motricidad, con el afán de que recupere sus funciones en algún momento, pero esto es lento. El cerebro es así”. Gabriela Martínez

Será Gabriela Martínez quien informe sobre los avances del guitarrista, con quien mantiene una relación desde 1991.