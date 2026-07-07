Alejandro Marcovich da una señal de esperanza tras salir del coma en el que estaba luego de sufrir un derrame cerebral. El exintegrante de Caifanes dejó el hospital y ha sido trasladado a su casa.

Así lo dio a conocer Gabriela Martínez, esposa del músico, quien afirmó en Ventaneando que Alejandro Marcovich está con cuidados especiales porque se encuentra delicado, pero fuera de peligro y estable.

“Alejandro está delicado, pero está bien. Ya ha salido del peligro, de momentos muy difíciles, tras el desafortunado derrame que tuvo el 19 de mayo. Afortunadamente, ayer salimos a casa con todos los cuidados.” Gabriela Martínez

Por el momento, Alejandro Marcovich vive un lento proceso de recuperación, resultado de la inflación del cerebro que presenta. Pese a todo, el músico sí reconoce ha su familia.

Alejandro Marcovich sale del coma y ya se recupera en casa

Según detalló la esposa de Alejandro Marcovich, el guitarrista ya se encuentra en casa y para mejor recuperación le acompaña un equipo de cuidadores, además de que le adaptaron un espacio donde recibirá las atenciones y terapias que necesita.

Gabriela Martínez reveló la fortaleza que tuvo Alejandro Marcovich para superar el derrame cerebral que padeció.

Alejandro Marcovich (Alejandro Marcovich / Facebook)

De acuerdo con su testimonio, el músico pasó por momentos críticos, ya que tuvo episodios de neumonía y diversas complicaciones, además de que fue sometido a una operación en el cerebro.

La esposa de Alejandro Marcovich contó que “las secuelas definitivas aún no se saben”; mientras que a corto plazo ha presentado problemas de lenguaje.

Aunque resaltó que el guitarrista ha mostrado resiliencia, sorprendiendo a los médicos que llevan su caso clínico.

Igualmente, Gabriela Martínez contó que Alejandro Marcovich no ha dejado de hacer música con los pies; “es algo que trae pegado en el inconsciente”, afirmó.

Fue el pasado 19 de mayo 2026 que Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral.

Gabriela Martínez mencionó que el guitarrista estaba bien, cocinando y en compañía de ella y su hijo Diego.

No obstante, comenzó a sentirse mal y tras 10 minutos lanzó un grito, posteriormente perdió la conciencia, por lo que fue llevado al hospital de emergencia.

Preocupando a miles de fans de la carrera de Alejandro Marcovich por su estado de salud.