Galilea Montijo confiesa que vivió una crisis de salud por exceso de trabajo; incluso, llegó a pensar que le estaba dando un infarto.

La saturada agenda de trabajo de Galilea Montijo “ya le cobró factura”, pues su cuerpo le hizo un llamado de atención con fuertes dolores que la llevaron al hospital.

Galilea Montijo revela fuerte experiencia que vició por exceso de trabajo

Durante una entrevistas para Las Estrellas, Galilea Montijo reveló que el exceso de trabajo la llevó a enfrentar una crisis de gastritis.

Galilea Montijo reveló que padece esta enfermedad desde hace varios años, por lo que está acostumbrada a tener dolores recurrentes que aumentan de intensidad gradualmente.

Galilea Montijo (Instagram/@galileamontijo)

La conductora narró que de la nada comenzó a sentir dolor abdominal y era tan intenso, que acudió al hospital.

Galilea Montijo nunca había sentido un dolor tan intenso durante una crisis de gastritis, por lo que llegó a pensar que le iba a dar un infarto.

“Casi me desmayo del dolor que tenía. Yo pensé que me estaba dando incluso un infarto” Galilea Montijo

Los problemas de salud de Galilea Montijo están relacionados con su carga de trabajo, por lo que la conductora aprendió a ser más relajada.

“Respiro muchísimo. Eso me ayuda mucho”, expresó Galilea Montijo, quien actualmente es la conductora de La Casa de los Famosos México 2026.

¿Galilea Montijo tuvo una parálisis fácil? Esto reveló la conductora

Además de su exceso de trabajo, Galilea Montijo ha enfrentado duras críticas por su rostro y los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

Recientemente se sinceró durante el programa Hoy y explicó que ella está en un tratamiento similar al que le aplican a las personas que sufren parálisis facial, debido a le “tocaron” un nervio durante un procedimiento.

La conductora prometió que contaría los tratamientos a los que se ha sometido y lo que le ocurrió, pero expresó su molestia por las críticas de usuarios de redes sociales y hasta de profesionales de la salud.