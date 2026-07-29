Galilea Montijo aclaró en el matutino Hoy los problemas que enfrenta en su rostro, mismos que le han costado críticas por su apariencia en últimos días:

“Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió y va más allá de un procedimiento estético. O sea, realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron.” Galilea Montijo

De acuerdo con la presentadora, le tocaron un nervio en la cara durante un procedimiento, por lo que tuvo que iniciar un nuevo tratamiento en su cara.

Sin embargo, lo que más lamentó es verse señalada sin que las personas sepan realmente los priblemas que está atravesando.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram)

Galilea Montijó lamentó las críticas en su contra por su cara

Durante sus declaraciones, Galilea Montijo reconoció que en próximos días abordará más el tema junto a su doctora para explicar qué fue lo que pasó en dicho procedimiento.

Por desgracia, también se mostró afectada por los comentarios en redes sociales.

Las críticas comenzaron durante la primera gala de La Casa de los Famosos México 2026, donde Galilea Montijo es conductora titular.

En redes sociales circularon comentarios en torno a la apariencia de su rostro, a lo que se sumaron críticas por los problemas de dicción de la presentadora.

Aunque en el pasado Montijo no ha ocultado los procedimientos estéticos a los que se somete, en esta ocasión fueron el centro de la controversia.

Lo anterior fue el principal motivo por el que la presentadora buscó poner un alto a los comentarios de su rostro.