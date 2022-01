Sugey Ábrego acusa a Aeroméxico de discriminación (VIDEO)

La actriz mexicana Sugey Ábrego, acusó a Aeroméxico de discriminación, luego de que una empleada dio preferencia a una mujer extranjera.

Fue a través de su cuenta en Instagram, donde Sugey Ábrego denunció la injusticia por parte de Aeroméxico.

“Esa mujer de ahí es una mujer canadiense que se formó después que yo, porque Aeroméxico tiene cupo limitado de sus mascotas”, compartió Sugey Ábrego.

Según explicó entre lágrimas, ella se anticipó para consultar los requisitos para que su mascota pudiera viajar con ella.

“Yo compré mi vuelo desde el 16 de noviembre, vine semanas antes para ver cómo era el proceso, sabía que había cupo limitado”, compartió Sugey Ábrego.

Expuso también, que el perro es de asistencia, pues padece problemas de salud mental.

“No me esperaba que al llegar el día de hoy para ir a Toronto a ver a mi familia y llevar a mi perro, que pocas personas saben que es un perro de asistencia porque sufro de ansiedad y sufrí depresión, me dijeran que no, que ya no tenían cupo”.

Sugey Ábrego