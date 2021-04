Hayley Hasselhoff: Primera modelo plus size que posa para Playboy

Hayley Hasselhoff se ha convertido en la primer modelo plus size en modelas para la revista Playboy.

Hoy en día las marcas ya están comenzando a darse cuenta de que las modelos no necesitan ser extremadamente delgadas para ser bellas. Y Hayley Hasselhoff está aprovechando esa oportunidad para hacer historia.

Haeley Hasselhoff es una modelo plus size y próximamente se convertirá en la primer modelo de esta talla que posará para la revista Playboy.

El pasado martes, la modelo dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram que posaría sin ropa para la revista del conejo.

En la iamgen se puede apreciar a Hayley Hasselhoff en la portada de la revista Playboy con una bata roja.

"Estoy abrumada por la emoción de lo que esta portada significa para la inclusión y su mayor propósito hacia el empoderamiento femenino. Quería usar esta plataforma para expresar que tienes el poder de amar tu cuerpo sin dudarlo debido a los estándares de belleza de la sociedad." Hayley Hasselhoff.

Hayley también invita a las demás mujeres a sentirse cómodas con su cuerpo y a que sepan que su talla no las define como mujeres.

"Mi relación con mi cuerpo siempre ha surgido de mi relación con mi bienestar mental. Dado que mayo es el mes de la conciencia sobre la salud mental, me siento empoderada para poder despertar y saber que puedo vivir sin pedir disculpas. Espero inspirar a las mujeres a enfrentar sus miedos a lo desconocido y a llevar una vida con propósito en la que su el cuerpo no te define." Hayley Hasselhoff.

Hayley también espera que su proyecto pueda servir como inspiración para que otras mujeres se sientan valoradas, amadas y deseadas.

"Si hay algo que le diría a mi yo más joven es que eres digna tal y como eres. Ahora, más que nunca, deberíamos basarnos en la exploración de nosotros mismos y sentirnos animados a celebrarnos a nosotros mismos de la manera más auténtica. Solo puedo esperar que esta portada les permita a las mujeres saber que son amadas, valoradas y deseadas tal como son, aquí mismo, ahora mismo." Hayley Hasselhoff.

Por otra parte, la modelo también aseguró que sus papás la apoyan en su decisión de posar para la revista Playboy. Además asegura que ella ha pertenecido al mundo del modelaje desde que tiene 14 años.

"Mi mamá y mi papá siempre me apoyan mucho en todo lo que he hecho. Todos tenemos diferentes viajes en la industria de las curvas, pero para mí comencé como una modelo de curvas y todavía soy un modelo de curvas hoy. Para ver la progresión de adonde he ido, adonde estoy hoy, creo que ambos me apoyan mucho, y creen en mí y en todas las decisiones que tomo en mi propia carrera, al igual que yo lo hago por ellos." Hayley Hasselhoff.

Hayley también asegura que nunca sintió la curiosidad por ser modelo, pero que cuando lo hizo se enamoró de ese ambiente.

"Nunca tuve la aspiración de ser modelo. Salió de la nada y cuando lo hizo, me enamoré de eso, pero siempre me consideraron una modelo plus size. Nunca sentí la necesidad de cambiar quién soy. Siempre sentí la necesidad de apreciar y amar quien soy" Hayley Hasselhoff.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Hayley?

Ella comenzó a actuar desde que era una niña. Su primera aparición fue en "Baywatch", una serie de su padre que se filmó en 1999.

Posteriormente en 2010, interpretó a Amber en "ABC Huge" y luego de eso comenzó a salir en reality shows y en entrevistas junto con su hermana, Taylor-Ann.