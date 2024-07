David y Victoria Beckham cumplieron 25 años de casados y lo celebraron vistiéndose otra vez como el día de su boda.

David Beckham -de 49 años de edad- y Victoria Beckham son una de las parejas más consolidadas del espectáculo, así lo demuestran con el paso de los años.

Por lo que la pareja ha recreado su icónica escena de boda para celebrar su 25 aniversario de matrimonio.

David y Victoria Beckham -de 50 años de edad- se casaron el 4 de julio de 1999 en el castillo Luttrellstown, Irlanda, en una ceremonia íntima.

Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más codiciadas y favoritas en el mundo del entretenimiento y los negocios.

La pareja se vistió otra vez como el día de su boda, con sus famosos trajes de boda color púrpura.

“Yep, still got it! Can’t believe it’s been 25 years and they still fit! We love you so much”

