Sasha Sokol, de 54 años de edad, no descansará hasta que la justicia actúe contra Luis de Llano, de 79 años.

Así lo afirmó Sasha Sokol a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México (CDMX), donde actualizó a la prensa cómo va su demanda por daño moral contra Luis de Llano.

Cabe señalar que el productor apeló la sentencia que lo obligaba a disculparse públicamente, abstenerse de volver hablar del tema y a pagar a Sasha Sokol una indemnización.

En entrevista con reporteros, Sasha Sokol recordó que en 2023 Luis de Llano fue sentenciado en dos instancias.

“Ahora, esas resoluciones están en el tribunal constitucional, esperando la resolución definitiva, que yo confío sea en base a la verdad, y que eso permita que se lleve a la condena”, comentó.

“Para mí no ha sido nada fácil”: Sasha Sokol llora al enterarse que Luis de Llano no se arrepiente de nada (VIDEO)

“Sé que se va avanzando como debe de ser, y conforme a los tiempos de la ley mexicana”, explicó Sasha Sokol.

Al ser cuestionada sobre de dónde saca las fuerzas para continuar con su lucha, Sasha Sokol dijo que la impulsa el saberse poseedora de la verdad.

También, la cantante dijo que es una necesidad de congruencia que tiene consigo misma y para poder sanar esa herida de su pasado.

“Hay muchas personas que jamás se atreven a denunciar, y eso no quiere decir que su abuso no haya sucedido, el silencio no elimina el abuso, lo encubre, y yo he tratado, con lo que estoy haciendo de ser congruente conmigo y con lo que yo necesito para poder sanar”.

Sasha Sokol