Sasha Sokol ya se habría pronunciado por la victimización de Luis de Llano y ve “cinismo” en el mensaje del productor de 78 años de edad.

En medio de su proceso legal en contra de Sasha Sokol, Luis de Llano se presentó en el Senado de la República Mexicana para mostrar su apoyo a la iniciativa de la Ley Magno.

En su paso por San Lázaro, Luis de Llano se victimizó y señaló que estaba siendo difamado por una mujer por su éxito.

“Para mí no ha sido nada fácil”: Sasha Sokol llora al enterarse que Luis de Llano no se arrepiente de nada (VIDEO)

Las declaraciones de Luis de Llano habrían llegado a los oídos de Sasha Sokol -de 53 años de edad-, quien ya le habría respondido de manera contundente.

A través de sus redes sociales, Sasha Sokol publicó una imagen en donde habla sobre el cinismo y deja claro cuál es su definición.

El pasado 1 de diciembre, Luis de Llano causó gran controversia luego de que se calificó como “víctima” de una mujer por ser un hombre privilegiado.

Luis de Llano se presentó en el Senado de la República donde expresó su apoyo a la Ley Magno, con la que busca igualar las condiciones entre hombres y mujeres.

Tras las declaraciones de Luis de Llano, Sasha Sokol reaccionó y de manera contundente le habría mandado una indirecta.

En su cuenta de X (antes Twitter) publicó una imagen en donde se habla de la definición de cinismo.

En la imagen de Sasha Sokol se puede ver la definición de cinismo y se señala que es de una persona que miente con descaro.

Este mensaje habría sido como una indirecta para Luis de Llano, pese a que no mencionó su nombre.

En su paso por San Lázaro, Luis de Llano señaló que la Ley Magno será útil “para que no se permita una acusación sin fundamento, sin pruebas, que el juicio no sea social ni mediático, sino legal”.

Luis de Llano puntualizó que él había sido víctima de ataques en su contra solo por el hecho de ser un hombre exitoso y adinerado.

De acuerdo con Luis de Llano, su familia también había sido víctima de los ataques que ha sufrido.

“Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el simple hecho de tener este género, ya son víctimas de unos cuantos”

Luis de Llano