El miembro de Genesis Phil Collins, se sinceró sobre su problema de alcoholismo que inició en 2006 tras su tercer divorcio, siendo en aquella ocasión de Orianne Cevey.

Phil Collins compartió que su abuso del alcohol llevó a que incluso su familia acudiera al hospital a despedirse, por temor a no volverlo a ver.

Phil Collins relata su lucha contra el alcoholismo

El baterista y músico Phil Collins compartió que lleva 3 años sin beber una sola gota de alcohol, luego de que abusó por 9 años de esta sustancia de forma nociva que le dejó graves problemas de salud.

Según la información de The Guardian, Phil Collins inició en su recaída más grave en el alcoholismo cuando dejó de tomar Antabuse, un medicamento que ayuda a tratar el consumo crónico del alcohol.

Sin embargo, desde el 2006 y hasta el 201 tras el divorcio de Cevey, Phil Collins aumentó su consumo tomando alcohol desde el desayuno, y misma adicción que no pudo detener completamente hasta 2023 que fue hospitalizado.

El músico compartió que estuvo por 7 meses en el hospital con daño en el páncreas y riñones, asegurando que la probabilidad de recuperación era mínima por lo que su familia acudía a visitarlo para despedirse de él.

Pero en contraste, Collins dijo que no recuerda estas visitas que su familia le menciona.

Phil Collins ha tenido constantes problemas de salud además de su alcoholismo

El baterista de Phil Collins compartió que a sus 75 años, ya no solo tiene que luchar contra las consecuencias del alcoholismo, sino también con problemas que le imposibilitan volver a tocar la batería.

Phil Collins, baterista y vocalista de Genesis.

Para la gira del reencuentro de Genesis en 2021, Phil Collins participó pero sin poder tocar la batería, únicamente dando voz al repertorio.

Esto, aclaró Collins, se debió a problemas en el cuello y la columna vertebral que lo llevaron a una cirugía, y su alejamiento total del instrumento musical.

Asimismo, compartió que en 2016 recibió el diagnóstico de diabetes.

Pese a ello celebró que los fans de Genesis lo reciban pese a sus imposibilidades.

Actualmente, Phil Collins sigue activo en el mundo del rock compartiendo momentos en sus cuentas de redes sociales y aún manteniendo conversación sobre la escena musical.