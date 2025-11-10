La creadora de contenido, Nirvana Hank de 25 años de edad, se sinceró en YouTube y confesó es lucha contra el alcoholismo y ya tuvo una recaída en cada de su papá.
A través de un video en YouTube, Nirvana Hank confesó qué pasó durante un año que se alejó de redes sociales, pero ahora decidiendo no sentir pena de su lucha contra el alcoholismo.
Nirvana Hank, hija de Jorge Hank Rhon, confiesa en YouTube su alcoholismo
Nirvana Hank se abrió a su público en redes sociales y en YouTube con un video de casi 20 minutos, compartió el problema de alcoholismo con el que vive.
Compartiendo que cuando inició con su contenido banal en redes sociales, solo buscaba aprobación y cariño que sus padres, Jorge Hank Rhon y María Elvia Amaya Araujo, no le brindaron, ahora busca enfrentarse a su realidad.
Pese a que Nirvana Hank ya había tocado temas de alcoholismo en Instagram, en YouTube se abrió compartiendo que antes le costaba admitirse como alcohólica, pero ahora no lo ve así.
“Conocí el alcohol y las drogas, en mi casa no me enseñaron a verbalizar lo que siento (...)”.Nirvana Hank, creadora de contenido.
Fue aproximadamente en 2020 que la hija de Jorge Hank Rhon decidió tratar su alcoholismo, sin embargo, aún lo escondía de conocidos y amigas, asegurando que si no bebía era por algunas medicinas o salud.
“Yo regresé a Tijuana y me inventaba cualquier historia con tal de no admitir que era alcohólica. Me daba mucha vergüenza, eso duró mucho tiempo (...) Yo llegaba a un restaurante y antes de pedir la carta de comida, pedía la de vinos”.Nirvana Hank, creadora de contenido.
Sin embargo, la primera vez que Nirvana Nahk se dijo alcohólica en público fue tras dos años en sobriedad y fue así que dio su primera conferencia sobre esta adicción supo que el camino era ese y debía crear contenido respecto a ello.
Nirvana Hank cuenta que su recaída en el alcoholismo fue en casa de su papá
Nirvana Hank confesó su problema con el alcoholismo, compartiendo que tuvo una recaída en la casa de su papá Jorge Hank Rhon.
En el video de YouTube, Nirvana Hank contó que trabajando como jinete olvidó su programa de alcoholismo y dejó de frecuentar a su grupo lo que fue una gran consecuencia.
“Se me olvidó que soy alcohólica, que soy adicta”.Nirvana Hank, creadora de contenido.
Aunque Nirvana Hank no contó el “fondo” que vivió, explicó que lo tuvo estando en sobriedad y fue en casa de su papá Jorge Hank Rhon.