El mundo de la música en México está de luto tras la muerte de Javier Martín del Campo, mejor conocido como “El Javis”, considerado una leyenda del rock en México.

Para especialistas de la escena, Javier Martín del Campo fue una figura central que ayudó a abrir camino al rock nacional en la década de los 70’s y logró proyectar el talento mexicano a nivel internacional.

¿Quién fue Javier Martín del Campo?

Francisco Javier Martín del Campo Muriel fue el fundador, director musical, guitarrista, compositor y voz de la emblemática banda La Revolución de Emiliano Zapata (también conocida como “La Revo”).

Es considerado un pionero del rock mexicano, reconocido por su capacidad para navegar entre géneros como el rock psicodélico y la balada romántica.

Javier Martín del Campo (Facebook Javier Martín del Campo)

¿Qué edad tenía Javier Martín del Campo?

Al momento de su fallecimiento, Javier Martín del Campo tenía 75 años de edad. Nació el 8 de abril de 1951.

¿Quién fue la esposa de Javier Martín del Campo?

No hay información pública sobre el estado civil de Javier Martín del Campo al momento de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Javier Martín del Campo?

Al haber nacido el 8 de abril, Javier Martín del Campo era del signo de Aries.

Javier Martín del Campo (Facebook Javier Martín del Campo)

¿Cuántos hijos tenía Javier Martín del Campo?

No hay detalles sobre posibles hijos o hijas vinculadas a Javier Martín del Campo.

¿Qué estudió Javier Martín del Campo?

Javier Martín del Campo estudió en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, especializándose en al guitarra hasta perfeccionar su técnica.

¿En qué trabajó Javier Martín del Campo?

Javier Martín del Campo tuvo una carrera polifacética, aunque siempre estuvo ligada al arte de alguna u otra manera.

Es mayormente conocido por fundar La Revolución de Emiliano Zapata en 1969, con la que estuvo más de 50 años, desempeñándose como guitarrista principal y vocalista.

Fue el autor de éxitos internacionales como “Nasty Sex” y baladas icónicas como “Mi forma de sentir”, que ha sido grabada en más de 50 versiones por artistas como Pedro Fernández y Richard Clayderman.

También tuvo una etapa como actor en la película La verdadera vocación de Magdalena junto a Angélica María, proyecto donde también compuso y produjo la banda sonora.

En épocas más recientes participó en proyectos documentales para plataformas como Netflix, incluyendo la serie Rompan Todo y el documental La Revo, Sing a Song of Love.