La creadora de contenido Alana Flores reaccionó a la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, con un mensaje sobre el acoso y las difamaciones en redes sociales.

Alana Flores lamentó el fallecimiento del streamer salvadoreño y pidió mayor conciencia sobre las consecuencias de las palabras, luego de meses marcados por señalamientos públicos contra El Komanche.

En su publicación, la influencer cuestionó el anonimato en internet y expresó su deseo de que los usuarios comprendan el daño que pueden provocar las acusaciones difundidas en plataformas.

¿Qué acusaciones enfrentó Komanche antes de morir?

A finales de septiembre 2026, Fernanda Vaal -Fernanda Valverde- y otras creadoras acusaron a El Komanche de presuntas conductas inapropiadas, acoso y presiones vinculadas con oportunidades laborales y eventos.

Fernanda Valverde compartió capturas para respaldar sus señalamientos y anunció una denuncia ante la Fiscalía, mientras Komanche negó las acusaciones y mostró conversaciones propias.

El 26 de septiembre, Westcol amplificó la controversia al afirmar que denunciantes le habían mostrado pruebas graves y recomendar acudir ante las autoridades correspondientes.

Westcol (Instagram/@westcol)

Posteriormente, durante una transmisión, Westcol revisó las capturas y reconoció que algunos mensajes mostraban consentimiento, aunque el señalamiento inicial ya había generado una fuerte funa digital.

El Komanche fue encontrado sin vida el 25 de octubre de 2026 en su domicilio de Monterrey, Nuevo León a los 30 años, sin que las causas oficiales de su muerte hayan sido determinadas aún.

Una semana antes, El Komanche escribió que los días simplemente no mejoraban; tras su muerte, usuarios y su representante cuestionaron el impacto del bullying y acoso digital.

Fernanda Vaal respondió a los señalamientos posteriores y afirmó que no asumirá responsabilidad por el fallecimiento, mientras continúa el debate sobre las consecuencias del conflicto.

¿Qué pasó entre El Komanche y Spreen durante Squid Craft Games?

El conflicto entre Komanche y Spreen surgió durante Squid Craft Games 2, en marzo de 2023, después de tensiones relacionadas con la dinámica del evento.

El Komanche criticó al fandom de Spreen por el acoso que recibía y señaló que evitaría incluir al argentino en futuros proyectos posteriores.

Spreen respondió que ningún creador con una audiencia grande puede controlar individualmente las acciones o comentarios de todos los integrantes de su comunidad digital.

Tras la muerte de El Komanche, Spreen publicó una despedida en la que recordó sus diferencias, señaló que las habían superado y lamentó no haberse reunido.