En redes sociales, un video de El Komanche se ha viralizado tras su muerte, pues se le puede ver a Carlos Mauricio Gómez diciendo que quería jugar GTA 6 (Grand Theft Auto VI); sin embargo, reluce un trasfondo.

Pues El Komanche decía que quería jugar GTA 6 y hasta The Legend of Zelda, pues era lo único que lo mantenía con vida en medio de la funa por la denuncia de FernandaVaal por presunto abuso sexual.

“No me quiero ir sin jugar el GTA 6 y el Zelda, es lo único que me mantiene vivo”. El Komanche

El Komanche: «Yo no me he ido de este mundo porque quiero jugar al nuevo GTA».



Había demasiadas señales. 🕊️ pic.twitter.com/skD93URkJ2 — ceciarmy (@ceciarmy) October 26, 2026

Video de El Komanche diciendo que quería jugar GTA 6 habría revelado señales de alarma

A la muerte de El Komanche, en redes sociales seguidores del streamer aseguran que el video en el que se le ve diciendo que quería jugar GTA 6 habría dado señales de alarma por su estado mental.

Mal estado mental que era evidente al observar el deterioro de El Komanche, según sus seguidores, luego de que en varias ocasiones señalaron que el streamer se manejaba con un perfil diferente a su personalidad.

Pues el propio El Komanche evidenciaba el rechazo social que vivía tras los señalamientos de abuso sexual, al mencionar que estaba solo y por lo que muchos vieron en este video las señales de un posible suicidio, que aún no se confirma como causa de su muerte.

Sin embargo, también hay detractores de El Komanche quienes apuntan manipulación por parte del stramer, pues cualquier suceso lo quería monetizar, incluso su estado del ánimo y posible suicidio.