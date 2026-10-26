FernandaVaal denunció presunto abuso sexual de El Komanche antes de su muerte

La muerte del streamer mexicano conocido como El Komanche volvió a colocar bajo la atención pública las acusaciones que meses atrás realizó la creadora de contenido FernandaVaal.

La controversia resurgió en redes sociales luego de que usuarios retomaran las denuncias por presunto abuso sexual y las respuestas públicas que ambos protagonizaron antes del fallecimiento del creador de contenido.

Mientras el debate se intensifica entre seguidores y críticos, FernandaVaal emitió un mensaje para pronunciarse sobre la situación y responder a quienes la han señalado tras la muerte del creador de contenido.

El Komanche desmintió abuso sexual contra FernandaVaal; aseguró que fue consensuado

A los señalamientos, El Komanche realizó una transmisión en vivo para desmentir las acusaciones de abuso sexual, donde mostró conversaciones con FernandaVaal donde la situación habría sido consensuada.

Pese a esto FernandaVaal se mantuvo firme con los señalamientos en contra de El Komanche, por lo dijo que presentaría una denuncia y pruebas necesarias para desmentirlo.

Sin embargo, la situación de El Komanche se vio en deterioro, pues en transmisiones el streamer parecía dejar mensajes sobre el mal momento en su vida, así como mostraba un mal estado de salud mental.

FernandaVaal se pronuncia por muerte de El Komanche

Tras la muerte de El Komanche que ha revivido la polémica con FernandaVaal, tras señalamiento de abuso sexual, la también streamer ha salido a pronunciarse.

“No busco una guerra con nadie ni quiero alimentar más ataques. Pero tampoco voy a quedarme callada para complacer a quienes prefieren juzgarme sin escucharme ni considerar todo el contexto. FernadaVaal

Expresó FernandaVaal ante señalamientos por muerte de El Komanche, pues se maneja se habría suicidado ante el escándalo por abuso sexual.

Con ello, FernandaVaal de dijo respetuosa “del dolor de los demás sin renunciar al derecho de expresar el mío”, concluyó.