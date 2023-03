Komanche está siendo funando por pelearse con Spreen tras los Squid Craft Games 2 de Twitch, pelea que incluso Ari Gameplays tuvo que parar.

Y es que en Twitter Komanche de 26 años de edad, se quejó de la intensidad de los fans de Iván Raúl Buhajeruk Fernández, mejor conocido en Twitch como Spreen de 22 años.

Pues luego de que varios de los seguidores de Spreen pidieran que mataran a Komanche en los Squid Craft Games 2, el streamer salvadoreño respondió que a la próxima no invitaría al argentino.

Esto para evitar a este tipo de fandom tóxico por parte de Spreen, lo cual provocó que en las redes sociales comenzaran a funar a Komanche.

Muchos de los comentarios aseguraban que a Komanche “ ya se le había subido la fama ”, pues ya ni Rubius o AruonPlay, los otros dos creadores de Squid Craft Games 2, habían hecho algo así.

Spreen le responde a Komanche tras asegurar que ya no lo invitaría a los eventos

Komanche, el streamer salvadoreño de Twitch, ha hecho enojar al fandom de Spreen, otro stream originario de Argentina por uno de los comentarios de uno de sus seguidores por los Squid Craft Games 2 de Rubius y AuronPlay.

Y es que ante el comentario que hizo Komanche sobre ya no invitar a Spreen por no “controlar” a sus fans , el streamer argentino le dijo que él no tenía nada que ver con lo que ponían sus seguidores.

Además que cualquier streamer con más de 10k no podía controlar a todos los que lo seguían, a lo que Komanche respondió que a él le ha tocado ver que streamers con más de 50k si podían controlar a sus seguidores que eran “ más sanos y educados”.

A modo de broma, Spreen le dijo que seguro estaba viendo el stream de Discovery Kids, lo cual no le hizo gracia a Komanche y dijo que ahora entendía porque su fandom era así.

Ante la pelea entre Komanche y Spreen, Ari Gameplays de 25 años de edad, tuvo que meterse y pedirle a los dos streamers que dejaran de pelear.

Así fue la pelea entre Komanche y Spreen que Ari Gameplays ya paró

Komanche borra los tuits y asegura que arregló las cosas con Spreen

Luego de la pelea entre Komanche y Spreen, y que Ari Gameplays se pronunciara al decirles que no debían pelearse, el streamer salvadoreño aseguró que ya había arreglado las cosas.

Y es por eso que Komanche también borró los tuits, para evitar más conflictos con Spreen, luego de su participación en los Squid Craft Games.

Aunque de momento no se ha revelado en qué términos quedaron tanto Komanche como Spreen tras su pelea en redes.