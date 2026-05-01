Spreen se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares de Argentina y del mundo hispanohablante. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y carrera digital. Su crecimiento en plataformas como YouTube y Twitch lo ha convertido en una figura clave del entretenimiento online, especialmente en contenido de videojuegos.

¿Quién es Spreen?

Spreen, cuyo nombre real es Iván Raúl Buhajeruk Fernández, es un youtuber y streamer argentino nacido en Santo Tomé, Santa Fe. Se hizo famoso por crear contenido de videojuegos como Minecraft y Among Us, combinando humor, retos y una conexión cercana con su comunidad.

Comenzó a subir videos desde muy joven y, con el tiempo, expandió su presencia a plataformas como Twitch y Kick, donde ha reunido millones de seguidores. También ha destacado en eventos de streaming y premios digitales, llegando a ser considerado uno de los creadores más influyentes de habla hispana.

¿Qué edad tiene Spreen?

Spreen nació el 11 de octubre del 2000, por lo que actualmente tiene 25 años.

¿Spreen tiene esposa?

Spreen no está casado; sin embargo, se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Spreen?

Al haber nacido el 11 de octubre, Spreen es Libra, signo que se caracteriza por ser coqueto, indeciso y magnético.

¿Spreen tiene hijos?

No, Spreen no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera de influencer.

¿Qué estudió Spreen?

No hay registros claros de estudios universitarios, pues desde muy joven comenzó con su carrera dentro de las redes sociales.

¿En qué ha trabajado Spreen?

Spreen es parte de una nueva generación de creadores que han convertido el entretenimiento digital en una carrera global, destacando: