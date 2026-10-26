El Komanche fue un streamer y creador de contenido salvadoreño que ganó popularidad con sus transmisiones de videojuegos y los Squid Craft Games.

El creador de contenido desarrolló buena parte de su carrera en plataformas como Twitch y YouTube. El streamer murió a los 30 años en Monterrey, Nuevo León.

La noticia fue confirmada el 26 de octubre de 2026 por su representante, Byron Reyes, quien señaló que había hablado con la familia de Gómez. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte.

¿Quién fue El Komanche?

Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como El Komanche o Komanche, fue un streamer salvadoreño que se convirtió en una de las figuras destacadas de la comunidad de creadores de contenido de habla hispana.

Su popularidad creció principalmente a través de Twitch, donde realizaba transmisiones de videojuegos y contenido de entretenimiento.

Al momento de su muerte contaba con alrededor de 1.7 millones de seguidores en Twitch, además de una importante comunidad en otras redes sociales.

Uno de los proyectos más importantes de su trayectoria fueron los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en El juego del calamar que organizó junto con AuronPlay y El Rubius y que reunió a numerosos creadores de contenido.

El Komanche, streamer (Instagram | El Komanche)

¿Cuántos años tenía El Komanche?

El Komanche tenía 30 años cuando murió en octubre de 2026.

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, municipio del departamento de San Vicente, El Salvador.

¿Quién era la pareja de El Komanche?

Se desconoce información sobre una pareja o esposa de El Komanche que permita identificarla como parte de su perfil biográfico.

¿Qué signo zodiacal era El Komanche?

El Komanche era Libra, debido a que nació el 27 de septiembre de 1996.

¿Quiénes son los hijos de El Komanche?

El Komanche tuviera no tenía hijos.

¿Qué estudió El Komanche?

Existe poca información pública sobre los estudios de El Komanche.

El Komanche, streamer (Instagram | El Komanche)

¿En qué trabajó El Komanche?

El Komanche trabajó principalmente como streamer, youtuber y creador de contenido digital.

Su actividad estuvo relacionada especialmente con los videojuegos, las transmisiones en vivo y la colaboración con otros creadores de contenido.

El Komanche también participó en distintos eventos y proyectos relacionados con la comunidad de creadores.

En 2023, los Squid Craft Games recibieron el premio ESLAND a Mejor Miniserie, reconocimiento asociado al impacto que tuvo la competencia dentro del streaming hispanohablante.

En 2026, su nombre también estuvo relacionado con La Velada del Año 6, evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, aunque su participación finalmente no se concretó.

Su carrera lo convirtió en uno de los streamers salvadoreños con mayor presencia internacional y en una figura conocida dentro de la comunidad de creadores de contenido en español.