Jessica Bustos, quien se encuentra en una batalla legal que involucra a los conductores de La Cotorrisa, denuncia presunta corrupción en el caso.

Mediante un video, que ya es viral en la red social X, Jessica Bustos -de 35 años de edad- dice haberse enterado que recientemente se llevó a cabo una audiencia de omisión, donde no fue requerida.

Esto para que la defensa de los conductores de La Cotorrisa, lograra que las autoridades desecharan una prueba, que ella considera, es de suma importancia para la investigación.

”Me enteré que hubo una audiencia de omisiones de la cual no se me notificó, no se me avisó, ni a mí ni a mis abogadas, que son mi representación legal, y ahí sin poder defenderme se declaró nula una de las pruebas más importantes de la investigación” Jessica Bustos

Jessica Bustos (Captura de video)

La creadora de contenido da por hecho que todo se hizo “por debajo del agua” por lo que acusa presunta corrupción y abuso de autoridad en un caso que es mediático.

Por lo que, asegura, grabó un video para alzar la voz y exigir que se haga justicia.

“Yo no estoy aquí para señalar culpables, estoy aquí para señalar algo igual de grave que son las irregularidades de la Ciudad de México, la falta de empatía, el mensaje que envían cuando están permitiendo que una víctima sea invisibilizada a través de su propio proceso, de corrupción” Jessica Bustos

‼️REVELAN POSIBLE #CORRUPCION EN CASO DE LA #Cotorrisa



La víctima que denunció a Ricardo y Slobotzy conductores de la cotorrisa de acoso sexual, señala posible corrupción de la #Fiscalia de Delitos Sexuales de la @FiscaliaCDMX al celebrar una audiencia sin su presencia pic.twitter.com/z1xMuIC8A1 — Juan Carlos Alarcón 🇺🇦 (@amarilloalarcon) December 31, 2025

¿Qué pasó entre Jessica Bustos y los conductores de La Cotorrisa?

El conflicto entre Jessica Bustos y los conductores Ricardo Pérez y Slobotzky, surgió tras un podcast de La Cotorrisa, el cual ya fue eliminado.

En el programa Ricardo Pérez y Slobotzky, de 31 y 36 años de edad, hicieron comentarios con connotación sexual sobre Jessica Bustos, quien los denunció pública y legalmente por acoso sexual.

Slobotzky y Ricardo Pérez acusan a la prensa de crear una campaña de desprestigio (Michelle Rojas )

Y es que el comediante Xuxo Dom, de 35 años de de edad, acusó a los conductores de La Cotorrisa, de haber lastimado y afectado a su esposa Jessica Bustos, con los dichos.

Ante esto, integrantes de La Cotorrisa se disculparon y borraron el podcast, pero el matrimonio no quedó conforme pues acusa estar siendo atacado así como ser blanco de burlas en redes sociales.

Por lo que buscan una indemnización económica ya que han perdido campañas publicitarias y por ende esos ingresos.