Mariana Botas -de 35 años de edad- confesó en el reality de La Casa de los Famosos México 2025, tuvo un encuentro romántico con Drake Bell, el cantante y exestrella de Nickelodeon.

En redes sociales, algunos han empezado a comparar a Mariana Botas con Martha Higareda -de 41 años de edad- pero no precisamente por sus carreras, sino más bien, por contar historias que a algunos les parecen exageradas o difíciles de creer.

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas confiesa haberse besado con Drake Bell

Mariana Botas confesó en La Casa de los Famosos México 2025, se besó con el cantante y actor, Drake Bell, de 39 años de edad.

Según lo que contó en el programa, todo empezó porque la joven actriz siempre había sido fan del cantante, incluso lo mencionó como su “crush” en su podcast Envinadas en 2022.

Gracias a sus fans, que etiquetaron a Drake Bell en redes sociales, el equipo del cantante la contactó cuando él estaba en México para unos premios, y así lograron conocerse.

El momento clave que relató Mariana Botas, ocurrió a principios de 2024, en el cumpleaños de un amigo en un bar.

Ahí se reencontró con Drake Bell, y según ella, la noche fue inolvidable, pues él la abrazó, la cargó, bailaron juntos y, finalmente, se besaron toda la noche.

Incluso dijo que el actor le pidió una canción para bailar y le cantó mientras iban a otro bar.

Al día siguiente, él le mandó un mensaje por redes sociales diciendo: “Kissing you last night was really awesome” (Besarte anoche fue increíble).

Sin embargo, Mariana Botas aclaró que no pasó de ahí, que no fueron novios, pero mantienen una bonita amistad.

Mariana Botas y Drake Bell en 2022 (@marianabotasl / Instagram)

La Casa de los Famosos México 2025: ¿Mariana Botas es la nueva Martha Higareda? Usuarios la comparan con la actriz

La confesión de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025 causó revuelo en redes.

Algunos fans la apoyaron, diciendo que cumplió su sueño de conocer a su ídolo, mientras que otros, incluidos algunos medios, comenzaron con burlas, comparándola con otras figuras públicas, como Martha Higareda.

Comparan a Mariana Botas con Martha Higareda (captura de pantalla )