Halle Berry, la actriz de X-Men y Gatúbela, enfrenta acusaciones de presunto maltrato físico contra su hijo Maceo, de 12 años, a quien supuestamente intentó estrangular.

“Abusó físicamente de nuestro hijo, Maceo, saltando sobre él, rodeándole el cuello con las manos y estrangulándolo”. Olivier Martínez, exesposo de Halle Berry

La demanda presentada por Olivier Martínez, exesposo y padre del menor, acusa que durante varios años Halle Berry ha ejercido violencia física, verbal y emocional contra el adolescente.

Aunque la defensa de la actriz ha rechazado las acusaciones, un juez emitió una orden de alejamiento temporal contra Halle Berry, imponiendo restricciones a sus encuentros con Maceo.

Halle Berry y Oliver Martínez en 2010 (Especial)

Halle Berry intentó estrangular a su hijo de 12 años, denuncia su exesposo

Según la demanda del exesposo, el sábado 26 de septiembre, Halle Berry y su hijo Maceo tuvieron una fuerte discusión que culminó con un presunto intento de estrangulamiento por parte de la actriz.

Olivier Martínez afirmó que, durante el incidente, Halle Berry le habría gritado a su hijo: “¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?”. Además, mencionó que no es algo nuevo y que ese tipo de episodios ya han pasado antes.

“Se han presentado otros casos de abuso en los últimos años” Olivier Martínez, exesposo de Halle Berry

Martínez también difundió mensajes en los que la actriz se disculpa por lo ocurrido y se queja de constantes faltas de respeto: “Me falta al respeto y cree que no tengo voz ni voto en nada. ¡Solo soy una fuente de dinero!“.

A raíz de la denuncia de Oliver Martínez, un juez emitió una orden de alejamiento temporal que impone restricciones y horarios a los encuentros entre Halle Berry y su hijo.

Halle Berry acusaciones

“Infundadas y engañosas”: Halle Berry sobre la denuncia por maltrato contra su hijo

En un comunicado a medios, Marina Beck, abogada de Halle Berry, declaró que las acusaciones de Oliver Martínez son “completamente infundadas y deliberadamente engañosas”.