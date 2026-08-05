La creadora de contenido e influencer La Beba reaccionó al homicidio de César Gastélum luego de que ambos aparecieran juntos en uno de sus últimos videos publicados en redes sociales.

Durante una transmisión en vivo, la influencer expresó su sorpresa con la frase:

“No sé, hermana, wey, teníamos una date mañana, me iba a traer serenata” La Beba, creadora de contenido e influencer de Sinaloa

Le avisan que su “novio” acaba de ser asesinado, y su reacción genuina es decir “wey teníamos una date mañana, me iba a traer serenata”.



¿Neta no ven el problema con normalizar esa cultura?



¿No ven cómo nos estamos desensibilizando hasta un punto inhumano?



Que puta vergüenza. https://t.co/nZMSwVusnD — Capitana Canelita (@capcanelita) August 5, 2026

El pasado 4 de agosto de 2026, César Gastélum fue asesinado en un ataque directo mientras realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores afuera de un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa.

Tras confirmarse su muerte, diversos creadores de contenido originarios de Sinaloa reaccionaron al crimen.

Entre ellos se encuentra La Beba, quien mantenía una relación cercana con el influencer.

En redes sociales también surgieron versiones de que ambos podrían ser pareja, aunque esa información nunca fue confirmada por ninguno de los dos.

Así reaccionó La Beba al asesinato de César Gastélum

Mientras realizaba una transmisión en vivo, La Beba recibió mensajes de sus seguidores informándole sobre el asesinato de César Gastélum.

En un primer momento reaccionó con incredulidad y permaneció en silencio mientras le aseguraban que la noticia era verdadera.

Minutos después decidió verificar la información y observó el video del ataque que comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales.

En las imágenes se aprecia el momento en que dos hombres armados, presuntamente a bordo de una motocicleta, atacan a César Gastélum mientras transmitía en vivo.

Tras confirmar lo ocurrido, la influencer se mostró visiblemente afectada y decidió finalizar su transmisión sin dar más declaraciones.

Días antes, ambos creadores de contenido habían aparecido juntos en videos que dieron pie a especulaciones sobre una posible relación sentimental. Sin embargo, esa versión nunca fue confirmada.

Hasta el momento, La Beba no ha emitido un pronunciamiento oficial en sus perfiles de redes sociales sobre la muerte de César Gastélum.

Autoridades investigan el homicidio de César Gastélum

Tras el asesinato del influencer, autoridades federales, integrantes del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

Como parte de las primeras líneas de investigación, las autoridades analizan publicaciones difundidas en redes sociales que presuntamente relacionaban a César Gastélum con una facción de un grupo delictivo.

De manera extraoficial, algunos reportes señalan que se trataría de “La Mayiza”; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente esa información.