Kunno -de 25 años de edad- confiesa cómo se divide entre sus amigas Ángela Aguilar y Belinda para apoyar a ambas en sus diferentes proyectos que tienen.

Tras ser tachado como traicionero, Kunno aclara que en realidad es amigo de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Belinda por lo que siempre estará ahí para ellas.

Kunno destacó que lejos de lo que se puedan imaginar no hay una rivalidad entre Ángela Aguilar y Belinda -de 35 años de edad-, por lo que él divide su tiempo para estar con ambas.

Kunno hizo frente a las críticas que ha recibido al ser llamado “traicionero” por sumarse al trend de “Heterocromía” de Belinda, cuando se había mostrado muy cercano a Ángela Aguilar.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Kunno aclaró que en realidad es amigo de Ángela Aguilar y Belinda e incluso aclaró cómo se divide entre ambas.

Kunno destacó que en realidad no traiciona a nadie pues ha tenido muy buenas experiencias tanto con Ángela Aguilar como con Belinda.

“Son personas que con cada una he tenido muy buenas experiencias que siempre me han tratado muy bien, entonces no tengo yo porque traicionar a nadie”

