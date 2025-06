Los memes de Ángela Aguilar de 21 años de edad, siendo comparada con La Venenito, la creadora de contenido sí se los está tomando enserio pues ya la ve como su “íntima amiga”.

El look de cabello corto que caracterizaba a Ángela Aguilar ya quedó atrás gracias a unas extensiones, pero eso no limitará a La Venenito de 17 años de edad, a dejar de generar memes por su parecido físico.

La creadora de contenido conocida como La Venenito habló de los memes virales en donde es protagonista con Ángela Aguilar por sus looks iguales, lo que la hace ver a la cantante como su íntima.

En un encuentro con la prensa mostrado por Berenice Ortiz, La Venenito contó que vio a Christian Nodal de 26 años de edad, pues recientemente dio un concierto en San Juan del Río, Querétaro.

Aunque no contó si ese fue uno de los conciertos donde Christian Nodal subió a Ángela Aguilar a cantar Dime Cómo Quieres, sí dejó claro que no pudo convivir con “mi íntima amiga”.

“Mi íntima amiga [Ángela Aguilar] hace poquito su esposo [Christian Nodal] estuvo cantando en San Juan de los Lagos, ahí lo vi. No se pudo [convivir], pero sí me encantaría, pero no se pudo en ese momento”.

La Venenito, creadora de contenido.