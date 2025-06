Ángela Aguilar -de 21 años de edad- piensa en sus fans “chiquitas” para ser un ejemplo, por eso comenzó a moderar su lenguaje.

Pepe Aguilar -de 56 años de edad- fue quien le dio una valiosa lección a Ángela Aguilar sobre su forma de expresarse.

A pesar de los escándalos, Ángela Aguilar se encuentra forjando una exitosa carrera y por eso quiere ser un ejemplo para sus seguidores.

En entrevista con CNN, Ángela Aguilar reveló una anécdota que vivió con Pepe Aguilar y la lección que aprendió sobre su lenguaje.

Ángela Aguilar contó que cuando tenía 13 años se le ocurrió decir una grosería y Pepe Aguilar la hizo reflexionar.

“Yo tenía 13 años y le dije una grosería: ‘Ay, papá, no manches’. Se me quedó viendo, porque mi papá es respetosisímo (…) Me volteó a ver y me dice: ‘¿Qué sentiste? ¿Te sientes más grande, te sientes que me vas a causar algún tipo de reacción?’.”

Ángela Aguilar