La relación de Gussy Lau -de 36 años de edad- con Ángela Aguilar le costó “muy caro” y asegura que Pepe Aguilar lo tiene “congelado”.

En 2022 se reveló que Gussy Lau y Ángela Aguilar -de 21 años de edad- eran novios, lo que desató un escándalo para la familia Aguilar.

Han pasado casi 3 años de la relación entre Gussy Lau y Ángela Aguilar, pero el compositor sigue viviendo las consecuencias de su noviazgo clandestino y está “congelado”.

En un encuentro con medios, Gussy Lau reveló que antes de que se destapara su romance con Ángela Aguilar, firmó un contrato con la disquera de Pepe Aguilar.

La relación laboral entre el compositor y Pepe Aguilar -de 56 años de edad- se vio afectada tras destaparse el noviazgo con la menor de los Aguilar.

Gussy Lau tenía pactado lanzar un disco con la disquera de Pepe Aguilar, pero esto no ocurrió tras el escándalo.

A pesar de que Gussy Lau ya no trabaja con Pepe Aguilar, s igue existiendo un contrato que evita que el compositor trabaje en otra disquera.

Esto ha afectado la carrera de Gussy Lau, pues otras empresas lo han buscado para trabajar y él no puede hacer por el contrato de exclusividad con Pepe Aguilar.

Aunque Gussy Lau no expresó abiertamente que está “congelado”, lo dio a entender al expresar que no ha podido lanzar su música por su relación con Machin Records.

La disquera de Pepe Aguilar no piensa lanzar la música de Gussy Lau, pero tampoco ha roto el contrato de trabajo con él.

Es por eso que Gussy Lau decidió hablar con sus abogados, para analizar la manera de terminar su contrato con Machine Records, empresa de Pepe Aguilar.

“Se supone que iba a sacar mi música, pero no la van a sacar. Entonces no la sacan y no puedo sacarla”

Gussy Lau